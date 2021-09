Autostrada wpuszcza za darmo kursantów, by mogli przyzwyczaić się do wyższych prędkości

Autostrada wpuszcza za darmo kursantów

Autostrada Wielkopolska zachęca instruktorów, by zabierali kursantów również na najszybsze trasy. Autostrada wpuszcza za darmo na swój odcinek "elki", by kursanci mogli przyzwyczaić się do wyższych prędkości. Do projektu dołączyło już 35 szkół nauki jazdy z Wielkopolski i Lubuskiego. Podczas takiej jazdy kursant ma się dowiedzieć, jak ze 140 km/h wyhamować do 20 km/h na parkingu, jak utrzymać odpowiednią odległość czy nie pomylić kierunku jazdy na węźle.