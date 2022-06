Wielkie Odznaki Adwokatura Zasłużonym przyznane. Wśród uhonorowanych profesor Adam Strzembosz

W Katowicach przyznano w sobotę Wielkie Odznaki Adwokatura Zasłużonym. Odebrał ją między innymi były pierwszy prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz. - To, że były sędzia, czy sędzia w stanie spoczynku, dostaje nagrodę adwokatów, to jest wielkie wyróżnienie - ocenił.

Wielkie Odznaki Adwokatura Zasłużonym przyznawane są od 2007 roku przez Krajowy Zjazd Adwokatury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezes NRA Przemysław Rosati mówił, że uhonorowani "to ludzie, którzy swoje życie poświęcili przede wszystkim dla wymiaru sprawiedliwości albo będąc po stronie adwokatury i wykonując zawód adwokata, albo będąc w stanie sędziowskim".

- Tym wspólnym mianownikiem jest to, co jest zapisane w dewizie adwokatury, czyli wierność Polsce, ochrona praw i wolności obywatelskich i pomoc potrzebującym - dodał.

