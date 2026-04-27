Polska Sukces zbiórki Łatwoganga. "Czegoś takiego w historii internetu jeszcze nie było" Mikołaj Stępień

Ćwierć miliarda złotych na liczniku zbiórki. "To jest chyba definicja po co powstał internet"

Zbiórka na rzecz fundacji Cancer Fighters, zainicjowana przez youtubera o nicku Łatwogang, zakończyła się ogromnym sukcesem. W niedzielę wieczorem, tuż przed końcem dziewięciodniowej transmisji, zebrana kwota przekroczyła 250 milionów złotych. Wydarzenie ustanowiło także rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie, przebijając nawet amerykańskie akcje o podobnej skali.

- Bardzo trudno w ogóle ubrać to w jakiekolwiek słowa, bo czegoś takiego w historii internetu i w historii świata absolutnie nie było - mówił w TVN24 dziennikarz "Dzień Dobry TVN" Damian Michałowski. Ocenił, że stream, który w szczytowym momencie oglądało ponad 1,5 miliona, osób można nazwać mianem "społecznego zrywu".

- To pokazuje, że nie trzeba gigantycznych machin medialnych, korporacyjnych, tęgich głów od marketingu, od reklam, od nie wiadomo czego, żeby zrobić coś wielkiego. Te największe rzeczy rodzą się w najprostszych momentach - dodał.

Dziennikarka TVN24 Kasia Rosiewicz przyznała, że w związku z akcją czuje "tylko i wyłącznie pozytywne emocje". - I te emocje doprowadziły właśnie do takiego wyniku. Ćwierć miliarda złotych, to jest coś niesamowitego - zaznaczyła.

- Ja się czuję dumny, wzruszony, pokrzepiony, bo świat, który bardzo często relacjonujemy w TVN24 i nie tylko jest pełen mroku, jest pełen sytuacji bardzo złych, które mogą wszystkich absolutnie zdołować - wtrącił prowadzący Łukasz Jedliński. Przyznał, że sytuacje takie jak zbiórka Łatwoganga "przywracają mu wiarę w ludzi".

- Niech te emocje nas niosą jak najdłużej. Jeżeli mamy chociaż to jedno światełko w tunelu, że potrafimy się zjednoczyć dla słusznego celu i taki Piotrek w tym małym mieszkanku na warszawskiej Pradze potrafił zjednoczyć tyle osób, to niech nas to niesie jak najdłużej - komentowała Magdalena Szepietowska z "Faktów TVN".

Dziennikarz TVN24 Jan Piotrowski zwrócił natomiast uwagę na wyzwania, jakie czekają teraz organizatorów zbiórki. - Teraz usiądą naprawdę tęgie głowy, naprawdę najlepsi eksperci i zacznie się to, co pewnie będzie najtrudniejsze - rozliczanie tych pieniędzy, wydawanie ich z głową, też pewnie odmawianie czegoś, bo wiemy, jakie są potrzeby polskiej służby zdrowia - powiedział.

- Nie oszukujmy się, to są pieniądze, które nie są duże w kontekście wszystkich wydatków na leczenie, także onkologiczne w Polsce - zaznaczył.

Ocenił, że dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w akcję, nadchodzi w związku z tym "trudny moment". - Bardzo trzymam kciuki za to, żeby oni ten moment, jak to się mówi, ustali. Żeby poradzili sobie z wyzwaniami tej trudnej codzienności, która nadejdzie, kiedy opadną emocje, kiedy opadnie euforia i trzeba będzie zmierzyć się z szarą rzeczywistością - wyraził nadzieję.

