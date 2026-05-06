Co z ewakuacją na Lubelszczyźnie? Minister Kierwiński o szczegółach

Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek po południu i objął około 300 hektarów lasów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński został zapytany w środę "Faktach po Faktach" w TVN24, o zagrożenie dla ludności i pojawiające się informacje o ewentualnej ewakuacji.

- Na ten moment nie ma decyzji dowodzących akcją o ewakuacji. Straż pożarna zrobi wszystko, aby taka ewakuacja nie była potrzebna - powiedział.

- Ale te osoby, które mieszkają w pierwszej linii zabudowań, jeżeli chodzi o kierunek rozprzestrzeniania się ognia, mogą spodziewać się lub już mieli wizytę, czy to strażaków, czy policjantów, ostrzegającą prewencyjnie, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, wtedy będą proszeni o to, aby opuścić swoje domostwa - dodał.

Podkreślił, że "cały czas strażacy walczą o to, żeby utrzymać linię, którą stworzyli".

Kierwiński: mam nadzieję, że ogień nie przedrze się przez linię

Jak mówił Kierwiński, "bój toczy się" o odcinek 300-400 metrów. - Mam nadzieję, że ten odcinek zostanie utrzymany i ogień nie przedrze się przez linię, którą sformowali strażacy, bo jeżeli tak by było, sytuacja byłaby jeszcze poważniejsza - powiedział.

Pytany, w którym to jest miejscu, szef MSWiA przekazał, że w okolicy miasta Józefów. - Na szczęście pomiędzy miastem a tym krytycznym momentem jest jeszcze stary kamieniołom z dość wysoką skarpą, która też może stanowić barierę dla ognia - zaznaczył.