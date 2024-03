czytaj dalej

Kiedy odbywały się wybory samorządowe w 2018 roku, on przebywał w areszcie śledczym. Mimo to wygrał, uzyskując ponad 72 procent poparcia. Prokuratura przedstawiła wójtowi 95 zarzutów, między innymi wyłudzenia kilku milionów złotych dotacji i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Przed sądem cały czas toczy się jego proces. W najbliższych wyborach wójt nie ma rywala. W gminie odbędzie się zatem plebiscyt. "Dopóki nie jest skazany, to jest niewinny" - zaznacza jeden z mieszkańców.