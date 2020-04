"Ten czas pandemii może być ogromną szansą odrodzenia duchowego"

Dzisiaj chory jest cały świat, dlatego korzystamy z mediów, by transmitować mszę. To, jak przeżyjemy Wielkanoc, w dużej mierze zależy od nas - mówił w TVN24 ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. Dodał, że "czas pandemii może być ogromną szansą odrodzenia duchowego" i "powinniśmy popatrzeć z nadzieją na przyszłość".

Gościem "Wstajesz i weekend" w TVN24 był franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Mówił o przeżywaniu świąt wielkanocnych w obliczu epidemii. - Obrzędowość jest inna niż ta, do której się przyzwyczailiśmy. Każdy wie, że nie może teraz iść na mszę świętą. I dobrze, bo tak musi być w tym trudnym czasie - powiedział.

Przypominał, że "od wielu lat msze był transmitowane za pośrednictwem mediów". - Ale one były przeznaczone dla osób chorych, przykutych do łóżek. Dzisiaj my nie jesteśmy chorzy, ale chora jest sytuacja na całym świecie. Dlatego z tego korzystamy - tłumaczył franciszkanin.