Gużyński: o ile łatwo skomercjalizować Boże Narodzenie, to w świętach paschalnych nic nie jest sweet

My mentalnie jesteśmy bardziej przywiązani do świąt Bożego Narodzenia, a święta paschalne są dla nas o wiele trudniejsze - ocenił w rozmowie z TVN24 ojciec Paweł Gużyński. Dominikanin we "Wstajesz i weekend" dodał, że "o ile łatwo skomercjalizować Boże Narodzenie, bo tam wszystko jest bliskie, tam się dziecko rodzi, to wszystko jest bardzo sweet, to w świętach paschalnych nic nie jest sweet".