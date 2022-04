Życzenia wielkanocne od polityków. Orędzie premiera Morawieckiego

Z okazji Świąt Wielkanocnych premier Mateusz Morawiecki życzył Polakom, by stały się one "niewyczerpalnym źródłem nadziei". Szef rządu zwrócił uwagę, że jest to trzecia Wielkanoc w trudnych i niespokojnych czasach. Najpierw pandemia i globalny kryzys gospodarczy, a teraz wojna - zauważył. Lider PO życzył z kolei "wiary w naszych najmłodszych i nadziei na lepsze jutro". "Bez wojny, pogardy i nienawiści" - napisał. Wielkanocne życzenia składali również inni politycy opozycji - w tym Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Trzaskowski.

Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym na Facebooku zwrócił uwagę, że to już trzecia Wielkanoc "w trudnych i niespokojnych czasach". Jak wskazał, najpierw mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19, a teraz - "z okrutną wojną, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie i całemu wolnemu światu".

- Zdaję sobie sprawę, że wielu z nas chciałoby po prostu wrócić do czasów sprzed 2020 roku, do normalności. Wierzę, że ta normalność powróci. Wierzę, że wrócą czasy pokoju i bezpiecznego rozwoju, ale by tak się stało, musimy działać odpowiedzialnie i odważnie - powiedział szef rządu.

Stwierdził, że rząd robi bardzo wiele, aby za naszą wschodnią granicą jak najszybciej nastał pokój. - By Ukraina wygrała wojnę z rosyjskim agresorem. Ale jednocześnie robimy - i dalej będziemy robić - wszystko co w naszej mocy, aby niwelować gospodarcze skutki tej wojny dla Polaków - zadeklarował.

Morawiecki: po raz pierwszy od wielu lat o Polsce mówi się tak dobrze

Premier zwrócił uwagę, że cały świat patrzy na Polskę z uznaniem. - I jest to zasługa milionów Polaków. Całego polskiego społeczeństwa, całego polskiego narodu. Przeżywamy nowy festiwal solidarności. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat o Polsce mówi się tak dużo i tak dobrze. I to we wszystkich językach świata - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że każda polska rodzina, która przyjęła pod swój dach uciekających przed wojną uchodźców ma w tym swój udział, swój wkład. - Samorządowcy, funkcjonariusze służb, organizacje pozarządowe, OSP, koła gospodyń - wszyscy dziś pokazujemy całemu światu, co znaczy solidarność. Chcę za to z serca wam wszystkim podziękować. Dziękuję, że ratujecie wiarę w dobro, w pokój, w ludzką sprawiedliwość - powiedział Morawiecki.

"W ten sposób sprawimy, że dobro zwycięży"

Szef rządu złożył także życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. To - jak mówił - "czas bogatej symboliki i głębokich znaczeń, to znak Zmartwychwstania, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad mrokiem, miłości nad nienawiścią".

- Niech te Święta Wielkanocne okażą się dla nas niewyczerpalnym źródłem nadziei. Niech staną się duchowym źródłem, z którego będziemy czerpać pokój, miłość, solidarność, wiarę w lepsze jutro. Zobaczmy to lepsze jutro w twarzach naszych najbliższych, rodziny i przyjaciół, z którymi już zaraz usiądziemy do stołu. I najważniejsze - w tych niespokojnych czasach bądźmy po prostu razem. Bądźmy dla siebie dobrzy - powiedział premier.

- W ten sposób udowodnimy, że zło i nienawiść nie mają nad nami władzy. W ten sposób sprawimy, że dobro zwycięży - podkreślił.

Tusk: wiary w naszych najmłodszych i nadziei na lepsze jutro

"Wszystkim ludziom dobrej woli - wiary w naszych najmłodszych i nadziei na lepsze jutro. Bez wojny, pogardy i nienawiści" - napisał na Twitterze lider PO Donald Tusk. Do wpisu załączył zdjęcie z wnuczką.

Czarzasty: ciepłe myśli kieruję do wielu polityczek i polityków

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty we wpisie opublikowanym na Twitterze życzył Polakom spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz "wielkiego, zasobnego stołu, przy którym usiądą ludzie dobrej woli". "Ciepłe myśli kieruję też do wielu polityczek i polityków prosząc o uśmiech" - napisał Czarzasty, oznaczając w poście lidera Ruchu Polska 2050 Szymona Hołownię, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa PO Donalda Tuska, posła Lewicy Adriana Zandberga oraz europosła Roberta Biedronia.

Kosiniak-Kamysz: niech wygra normalność, pokój i człowieczeństwo

"Kochani, Zmartwychwstały Chrystus przynosi nadzieję, siłę i radość. Niech nadchodzące Święto Wielkiej Nocy będzie dla nas czasem przepełnionym miłością i rodzinnym ciepłem. Wesołych Świąt" - napisał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na Twitterze.

W dołączonej do internetowego wpisu kartce świątecznej życzył, by nadchodzące święto wnosiło do naszych domów spokój i pogodę ducha. "Niech nikomu nie zabraknie ciepła rodzinnego. Niech wygra normalność, pokój i człowieczeństwo" - zaznaczył.

Życzenia od Ruchu Polska 2050

"Wielkanoc to czas radości i nadziei. Jednak wojna w Ukrainie sprawia, że w przyszłość patrzymy częściej z niepokojem. Dlatego w imieniu całego Ruchu Polska 2050 chcemy życzyć nam wszystkim szczególnie pokoju, a nadzieja niech napełnia nas siłą do działania. Wszystkiego dobrego" - napisano na Twitterze, na koncie społecznościowym ruchu Szymona Hołowni.

Trzaskowski: Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei

"Czasy są trudne i niepewne. Ale Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei. I tej nadziei Państwu życzę. W imieniu całej Warszawy. Spokojnych, rodzinnych świąt i wszystkiego dobrego!" - napisał Trzaskowski w mediach społecznościowych. W krótkim nagraniu załączonym do wpisu na Twitterze zwrócił uwagę, że za wschodnią granicą trwa wojna, dopiero co wychodzimy z epidemii oraz szaleje drożyzna. - Ale oczywiście, jak zawsze, Święta Wielkiej Nocy są przede wszystkim powodem do nadziei. I dlatego chciałem państwu życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia, radości, no i czasu z rodziną, czasu z przyjaciółmi. Czasu wytchnienia. Wszystkiego dobrego - powiedział.

