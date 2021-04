Wielka Sobota nie tylko pod znakiem święcenia pokarmów

Tradycja dekorowania Grobów Pańskich i ich nawiedzania rozwinęła się w Polsce około XVI wieku. Ma wymiar religijny, symboliczny i społeczny. Groby Pańskie w kościołach buduje się w Wielki Piątek. Po liturgii wielkopiątkowej ciało Chrystusa (w postaci opłatka umieszczonego w monstrancji) zostaje przeniesione do symbolicznego grobu. Tradycyjnie w niektórych kościołach wystrój grobu może nawiązywać do aktualnej sytuacji społecznej.

Częstochowa

W centrum Grobu Pańskiego na Jasnej Górze umieszczono krzyż, na którego tle jest Najświętszy Sakrament - to przypomnienie, że "krzyż jest jedyną naszą nadzieją i że na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego". Przywołane są też słowa Jezusa: "Gdy zostanę wywyższony na krzyżu wszystkich pociągnę do siebie".

Po lewej stronie krzyża, pod kopią obrazu Matki Bożej, zostało umieszczone zawołanie "Przepraszamy Cię Matko". Natomiast po prawej znalazło się serce ze zdjęciami dzieci, zaś poniżej - ciało Chrystusa złożone w grobie. Dopełnieniem wystroju są kwiaty i zieleń. Do dekoracji wykorzystano 1,5 tysiąca biało-czerwonych róż oraz hortensje i azalie.

Grób Pański na Jasnej Górze znajduje się tradycyjnie w Kaplicy Matki Bożej, jednak nie - jak niegdyś - w jej środku, a z boku, po prawej stronie. Lokalizacja wynika między innymi z potrzeb transmisji telewizyjnych i z tego, by grób mógł pozostać dłużej.

Warszawa

Rzeszów

Przemyśl

Poznań

Budy Barcząckie (koło Mińska Mazowieckiego)

Zwyczaj strojenia Grobu Pańskiego wywodzi się ze średniowiecza. W XVIII wieku tradycja ta zanikła prawie w całej Europie - zachowała się głównie w Austrii, na Węgrzech, w Polsce i w południowych Niemczech. W różnych okresach historycznych starano się wprowadzać do symbolicznych grobów aktualne motywy, związane z bieżącą sytuacją.

Obostrzenia epidemiczne

Świątynie pozostają otwarte dla wiernych w Wielkanoc. Mimo wprowadzenia dodatkowych restrykcji, rząd nie zdecydował się na zamknięcie kościołów. Obowiązuje jednak nowy limit osób dopuszczonych do udziału w zgromadzeniach religijnych. Wcześniej była to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, teraz to już jedna osoba na 20 metrów. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa, a także zachowywanie półtora metra odległości od innych osób.