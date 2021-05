"Mieliśmy szansę być w czołówce Europy, a tak jesteśmy ogonem smutnego psa przykutego do łańcucha"

Brytyjski rząd przygotował kompleksowe prawo dotyczące ochrony zwierząt. Zbiór ustaw dotyczy zarówno zwierząt domowych, gospodarskich, jak i dzikich - to szereg zakazów od eksportu żywych zwierząt na ubój, importu myśliwskich trofeów po używanie elektrycznych obroży do tresury.

Polska "ogonem Europy"

- Myślę, że w Wielkiej Brytanii nie do pomyślenia byłoby, żeby wiceminister edukacji stwierdził, że zwierzęta praw nie mają – uważa Katarzyna Topczewska, pełnomocniczka Fundacji Viva! Akcja Dla Zwierząt, która od lat zajmuje się ochroną zwierząt. Mówiąc o prawach zwierząt, ma na myśli słowa Tomasza Rzymkowskiego, który w reakcji na szkolny podręcznik opisujący przykłady łamania praw zwierząt odparł, że "nie można mówić o prawach zwierząt".

Po protestach branży futrzarskiej, rolników, a także rządowych koalicjantów, z realizacji tych standardów nic nie wyszło. - Mieliśmy szansę być krajem, który będzie w czołówce państw europejskich w ochronie zwierząt, a tak jesteśmy ogonem Europy i to ogonem smutnego psa przykutego do łańcucha – uważa Katarzyna Topczewska.

"Duża ilość spraw jest bezzasadnie umarzana"

Za rządów PiS zaostrzono ustawę o ochronie zwierząt - za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi teraz do pięciu lat więzienia. To kara, która może spotkać między innymi właściciela psa pobitego łopatą i zakopanego żywcem - trwa proces jego oprawcy. - Katorgi cielesne i psychiczne, które wyrządził swojemu własnemu zwierzęciu, są nie do opisania – przyznaje adwokat Agnieszka Czerniak.