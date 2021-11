Polak skazany na bezterminowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Zaatakował komisariat policji

"Daily Mail" informuje, że Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii został skazany na bezterminowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. 46-latek umyślnie wjechał samochodem w komisariat policji, następnie oblał go oraz jezdnię przed nim benzyną i podpalił.

Jednak zanim ogień doszedł do jego samochodu, co z pewnością spowodowałoby potężną eksplozję, oraz do budynku, został ugaszony przez przejeżdżający akurat patrol policji, zaś sprawca został powalony na ziemię przez przypadkowego przechodnia. Jak podkreślała policja, jego działanie mogło mieć tragiczne konsekwencje i szczęśliwym zrządzeniem losu nikt nie odniósł obrażeń.