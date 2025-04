Wielka akcja z udziałem polskiej policji. Platforma z pedofilskimi treściami zamknięta

Jak chronić dziecko w sieci. Rozmowa z psycholożką Adrianną Sobol Źródło: TVN24

W ramach międzynarodowej akcji policji "FEVER" zatrzymano 166 osób, 98 w Polsce. Jednym z elementów akcji było uderzenie w "Kidflix" - zamknięcia jednej z największych pedofilskich platform streamingowych na świecie.

Na skróty Od kwietnia 2022 r. do marca 2025 na platformie zalogowały się blisko 2 miliony użytkowników na całym świecie. 11 marca serwer, na którym było wówczas ok. 72 tys. filmów, zajęły władze niemieckie i holenderskie

Każdej godziny pojawiały się w serwisie co najmniej trzy nowe filmy pokazujące gwałty na nieletnich. Także tych w wieku niemowlęcym

Do współpracy w operacji FEVER Polacy zaprosili 11 państw

W Polsce w akcji brało udział niemal 600 policjantów, którzy podczas 159 przeszukań znaleźli liczne materiały pedofilskie. Były to filmy i zdjęcia gromadzone na różnych urządzeniach i nośnikach danych.

Zatrzymani to m.in. osoby, które produkowały zdjęcia i filmy przestawiające seksualne wykorzystanie nieletnich, prowadziły fora internetowe, na których wymieniały się zgromadzonym materiałem. Wśród sprawców byli również bliscy ofiar i osoby zaufania publicznego.

"Niestety były to też materiały z seksualnego wykorzystania dzieci w wieku niemowlęcym" – przekazał Zagórski.

Akcja FEVER Źródło: CBZC

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne posiadania, rozpowszechniania i produkowania treści o charakterze pedofilskim. W 48 przypadkach sądy zadecydowały o tymczasowym areszcie.

Policjanci znaleźli także inne zakazane przedmioty, jak narkotyki i trzy sztuki broni palnej, na które właściciel nie miał zezwolenia. Zatrzymali łącznie 166 osób, w tym w Polsce 98 osób w wieku od 22 do 78 lat.

Kara za publiczne prezentowanie treści pornograficznych wynosi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Kidflix Źródło: Eurpol

Operacja "Kidflix"

Jednym z elementów FEVER była operacja "Kidflix", którą Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości realizowało wspólnie z policją niemiecką. Służby zamknęły jedną z największych pedofilskich platform streamingowych na świecie.

"Od kwietnia 2022 r. do marca na platformie zalogowało się około 1,8 miliona użytkowników na całym świecie. 11 marca serwer, na którym było wówczas ok. 72 tys. filmów, zajęły władze niemieckie i holenderskie" – zaznaczył Zagórski.

Policjanci CBZC dotarli do 12 osób, które korzystały z tego serwisu. Część z nich usłyszało zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pedofilskich.

Europol poinformował, że platformę cyberprzestępcy założyli w 2021 r. Szybko stała się ona jednym z najpopularniejszych serwisów wykorzystywanych przez pedofilów. Za jego pośrednictwem użytkownicy za opłatą pobierali i odtwarzali filmy przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

Według komunikatu tej agencji w czasie działania platformy ukazało się na niej ok. 91 tys. nagrań wideo o łącznym czasie trwania wynoszącym 6288 godzin. Co godzinę w serwisie pojawiały się średnio ponad trzy nowe nagrania.

Napędzające się koło

Wiele z nich było wcześniej nieznanych organom ścigania. W przeciwieństwie do innych znanych platform tego typu, Kidflix umożliwiał użytkownikom nie tylko pobieranie, ale także streaming plików wideo.

Użytkownicy dokonywali płatności za pomocą kryptowalut, które następnie były przeliczane na tokeny. Przez przesyłanie materiałów, weryfikację tytułów i opisów filmów oraz przypisywanie do nich kategorii, przestępcy mogli zarabiać tokeny, które następnie wykorzystywane były do oglądania treści. Każdy film był przesyłany w wielu wersjach – o niskiej, średniej i wysokiej jakości – co pozwalało przestępcom na podglądanie treści i płacenie opłaty za odblokowanie wersji o wyższej jakości.

To co ktoś robił w sieci, pozostaje w sieci

To już szósta operacja CBZC tego typu w ciągu ostatnich dwóch lat. W trakcie poprzednich pięciu przedstawiono zarzuty ponad 280 osobom w wieku 16 –78 lat. Zabezpieczono ponad 2 miliony plików o charakterze pedofilskim.

Wykorzystywanie seksualne dzieci (CSE) pozostaje wciąż jednym z kluczowych zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa UE - infomuje Europol po sprawozdaniu z oceny zagrożeń wynikających z poważnej zorganizowanej przestępczości w UE (EU-SOCTA).

- Jednakże świat online nie jest anonimowy. Większość podejrzanych została dopasowana do rekordów w bazach danych Europolu, co dowodzi, że większość przestępców zajmujących się wykorzystywaniem seksualnym dzieci to recydywiści i nie są nieznani organom ścigania. - podkreślają.

Do współpracy w operacji FEVER, wspieranej przez Europol i J-CAT, Polacy zaprosili 11 państw: Danię, Estonię, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Łotwę, Rumunię, Hiszpanię, Szwecję i Bułgarię. Swój udział na poziomie międzynarodowym miała Wielka Brytania (NCA) i Stany Zjednoczone (FBI), a także amerykański Departament Śledczy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) oraz Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC) – prywatna organizacja non-profit założona w 1984 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych. W operacji uczestniczył także Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informacji Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy z całego kraju.

Aby skuteczniej uderzyć w internetową przestępczość, działania CBZC prowadzone były wspólnie z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz z policjantami KSP i komend wojewódzkich z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego.