Podczas remontu Zamku Żupnego znaleźli polichromie z XVII wieku

Zamek Żupny w Wieliczce (Małopolska) przechodzi remont, który pozwoli lepiej dostosować go do zwiedzania. W trakcie prac odkryto oryginalne polichromie pochodzące z czasów Wazów. - Mamy tutaj piękne malowidła, o których istnieniu nie wiedzieliśmy - mówi o - XVII-wiecznych polichromiach - Jan Godłowski, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich.

Zamek Żupny w Wieliczce od drugiej połowy XIII wieku aż do roku 1945 był siedzibą przedsiębiorstwa żupnego - zarządu kopalń Wieliczki i Bochni. Obecnie mieści się w nim Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Ponieważ zamek wpisany jest na światową listę dziedzictwa UNESCO, postanowiono szerzej udostępnić go turystom.

Wiele warstw polichromii z różnych okresów

- Zachowane warstwy, pochodzące z różnych okresów, przenikają się. W niektórych miejscach są one zachowane tylko w niewielkich fragmentach, a w niektórych - w dużych - podkreślił konserwator. - Planujemy ewentualne wyeksponowanie wszystkich warstw, aby pokazać je jako historię tego obiektu. Jeśli pojawią się takie możliwości i taka zapadnie decyzja, to możemy ewentualnie część wierzchnich warstw ściągnąć - to nazywa się transferem, przeniesieniem na nowe podłoże - i wyeksponować je w innej części zamku, tam, gdzie będą pozwalały na to dostępne przestrzenie ekspozycyjne - wyjaśnił Chojkowski.