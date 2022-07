Ofiary krępowane łańcuchami, bite, kopane i przypalane ogniem. Ośmiu mężczyzn z zarzutami

Policja: przemoc w celu zdobycia respektu

Rozboje z użyciem maczet i broni

Jak ustalili policjanci, podejrzani mieli także dokonywać na terenie powiatów wielickiego i bocheńskiego rozbojów z użyciem niebezpiecznych narzędzi, w tym gazu łzawiącego, maczet, noży i broni pneumatycznej. - Dochodziło również do wtargnięć do domów, a następnie zmuszania domowników do oddawania pieniędzy i do innych zachowań. Sprawcy stosowali groźby pozbawienia życia ale również bili czy przypalali ofiary ogniem - powiedział Gleń.