- W tym tygodniu, gdybym nie uważał, to zginąłbym przynajmniej ze trzy razy na drodze dla rowerów, bo jak zatoczkę robi się przodem, a nie tyłem, jak się powinno w miejscu, gdzie jest obok droga dla rowerów, to niestety bywa niebezpiecznie - mówi Piotr, który jest rowerzystą.

"Nie możemy kierować się przyzwyczajeniami"

Wystarczyło kilka cieplejszych dni, by na ścieżkach dla rowerów zrobiło się tłoczno i groźnie. Agnieszka Szadryn, koordynatorka oddziału ratunkowego Szpitala Bródnowskiego wspomina zdarzenia z ostatnich dni, gdy lekarze przyjmowali pacjentów po wypadkach na ścieżkach rowerowych. Codziennie trafia ich tutaj średnio 30.

- Pędził pan, który osiągnął bardzo dużą prędkość. No niestety kobieta straciła równowagę, wjechała na krawężnik, wystraszyła się tego szybkiego pędu. Jeszcze oglądając się za swoje dziecko, upadła, kask złamał się na pół, mieliśmy wstrząśnienie mózgu, uraz barku - relacjonuje Agnieszka Szadryn.

Wiele wskazuje na to, że w tym roku ruch na ścieżkach będzie dużo większy niż zwykle i nie chodzi jedynie o modę na dwa kółka. Dziś ścieżka rowerowa jest nie tylko rowerowa, można po niej jeździć między innymi na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach. - Nie możemy kierować się przyzwyczajeniami, że to my mieliśmy pierwszeństwo jako rowerzyści na tej części drogi - podkreśla ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i były policjant Marek Konkolewski.