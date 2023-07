Więcej uprawnień dla prezydenta. "To świadczy tylko o świadomości Kaczyńskiego, że za trzy miesiące traci władzę"

To jest jasny sygnał, że rzeczywiście politycy PiS-u wystraszyli się i że mają na uwadze, że te wybory prawdopodobnie przegrają - mówił w "Kampanii #BezKitu" europoseł Lewicy Łukasz Kohut, komentując propozycję zwiększenia uprawnień prezydenta w zakresie polityki unijnej. - To świadczy tylko o bezsilności, bezradności, świadomości Kaczyńskiego, że za kilka miesięcy, że za trzy miesiące traci władzę - stwierdził senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Sejm uchwalił w piątek wieczorem ustawę o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, które będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2025 roku. Ustawa zakłada obowiązek współpracy rządu z prezydentem oraz z Sejmem i Senatem w kwestiach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Kohut: politycy PiS-u mają na uwadze, że przegrają wybory

Dodał, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie "marzyłaby się także kwestia powołania komisarza [europejskiego - przyp. red.]. - Ale to się nie wydarzy, dlatego że wiemy, że opozycja te wybory [parlamentarne jesienią - red.] wygra i ten projekt jest po prostu niekonstytucyjny - dodał.

Dodał, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie "marzyłaby się także kwestia powołania komisarza [europejskiego - przyp. red.]. - Ale to się nie wydarzy, dlatego że wiemy, że opozycja te wybory [parlamentarne jesienią - red.] wygra i ten projekt jest po prostu niekonstytucyjny - dodał.

Łukasz Kohut i Krzysztof Brejza w "Kampanii #BezKitu" TVN24

Zapytany o reakcje w Brukseli na działania rządzących w Polsce odpowiedział: - To jest taki moment oczekiwania. Na pewno wszyscy czekają na to, że zmieni się w Polsce władza i w końcu te pieniądze, które są ogromne przeznaczone dla Polski z Funduszu Odbudowy trafią do Polski, bo Bruksela czeka na to, żeby w końcu Polska wróciła do rodziny państw praworządnych i demokratycznych.

Brejza: to strach i pewność przegranej Kaczyńskiego

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza ocenił, że ustawa to wynik "strachu, pewności przegranej przez [Jarosława - red.] Kaczyńskiego". - Przecież to jest już trzecia taka ustawa. Trzeci taki projekt. Pamiętacie państwo przecież radę do spraw spółek, którą forsował pan [Daniel - red.] Obajtek z PKN Orlen, żeby zabetonować te pisowskie, tłuste koty w spółkach Skarbu Państwa. 20 prezesów, 20 zarządów miało być nienaruszalnych - stwierdził.

- Plus oczywiście rozdzielenie Prokuratury Krajowej od Prokuratora Generalnego. Rozdzielenie częściowe, ale w taki sposób, żeby utrudnić zmiany i uniezależnienie polityczne prokuratury i zdjęcie tych pisowskich aparatczyków wstawionych przez [Zbigniewa - red.] Ziobrę, którzy odpowiadają chociażby za nielegalne działania związane z Pegasusem - kontynuował.

- To jest trzeci krok. Ale to jest krok dotyczący przeniesienia tych uprawnień na prezydenta. (...) To świadczy tylko o bezsilności, bezradności, świadomości Kaczyńskiego, że za kilka miesięcy, że za trzy miesiące traci władzę - dodał.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wicepremier Łukasz Gągulski/PAP

Pytania gościom zadawały także osoby młode, tegoroczni oraz zeszłoroczni laureaci konkursu dla maturzystów organizowanego przez Concilium Civitas. Tegoroczny laureat Maksymilian Kocimski zapytał Krzysztofa Brejzę o to, jak rozbudzić w społeczeństwie wrażliwość na afery z udziałem partii rządzącej.

Zuzanna Opalska, również wyróżniona w tym roku, spytała europosła Kohuta oraz senatora Brejzę o pomysły ich formacji na naprawę polskiej edukacji. Emilia Błażewicz, zeszłoroczna laureatka, poruszyła kwestię prawa do aborcji i postulatów Koalicji Obywatelskiej w tym zakresie. Także wyróżniony przed rokiem Konrad Czarnecki pytał o Łukasza Kohuta o przyszłość lewicy - ugrupowania Nowa Lewica oraz jako idei.

Łukasz Kohut i Krzysztof Brejza w "Kampanii #BezKitu" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks//now

Źródło: TVN24