Tusk: dzisiaj trzeba mówić precyzyjnie, wprost, co w Polsce trzeba zrobić, żeby uniknąć złego scenariusza

To jest dokładnie taki moment, w którym potrzebujemy jak nigdy w ostatnich latach Polski silnej, Polski bezpiecznej, Polski, gdzie przywództwo jest realne - powiedział na wiecu we Wrocławiu szef PO Donald Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przemawiał na wiecu na placu Nowy Targ w stolicy Dolnego Śląska. Znaczną część przemówienia poświęcił aktualnym wydarzeniom w Rosji. - Spotykamy się w dniu niezwykłym, w momencie historycznego dramatu, który może zdecydować o losach całego kontynentu, Polski, Ukrainy, Rosji, ale tak naprawdę być może o losach całego świata - mówił.

Dodał, że to, co dzieje się w Rosji jest "źródłem nadziei na to ostateczne zwycięstwo wolności, cywilizacji zachodu, praw człowieka, Ukrainy nad najeźdźcą, ale jest też źródłem bardzo poważnych napięć i zagrożeń".

- Widzimy dzisiaj Rosję być może upadającą, na pewno w chaosie, którego konsekwencje są dzisiaj nieznane. Widzimy dzisiaj, jak upada dyktatura, ale nie wiemy, jak bolesne będą paroksyzmy upadającej dyktatury Putina. To jest dokładnie taki moment, w którym potrzebujemy jak nigdy w ostatnich latach Polski silnej, Polski bezpiecznej, Polski, gdzie przywództwo jest realne, Polski, w której ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za rządzenie, wiedzą o czym mówią, wiedzą, co mają zrobić - podkreślił.

Wiec Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu TVN24

Tusk uczulał, że "to nie jest czas, żeby pozwalać sobie na dowcipy, aluzje, insynuacje". - Dzisiaj trzeba mówić precyzyjnie, jednoznacznie, wprost, co tu w Polsce trzeba zrobić, żeby uniknąć złego scenariusza, żeby Polska stała się znowu państwem porządnym, sprawnym, głęboko zakorzenionym we wspólnocie Zachodu - mówił.

- Nie możemy w żadnym wypadku skazywać Polski na osamotnienie. Każdy, kto dzisiaj, kiedy wojna jest u naszych granic, kiedy w Rosji rozpoczyna się wojna domowa, każdy kto wypowiada w tym czasie cywilną wojnę Unii Europejskiej i Zachodowi, podnosi rękę na najbardziej żywotne interesy naszej ojczyzny - zaznaczył.

Donald Tusk we Wrocławiu TVN24

Tusk: Kaczyński powiedział, że wrócił do rządu i został wicepremierem, bo najważniejsza dla niego jest partia

Szef PO wspomniał następnie o dzisiejszym wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego w RMF FM. - Nie usłyszałem tam, żeby nie było wątpliwości, ani jednego zdania, ani jednego słowa na temat tego, co dzisiaj dzieje się w Woroneżu, w Rostowie, w Donbasie i w Moskwie. Nic - skwitował.

Dodał, że Kaczyński nie zauważył, że "świat stanął na krawędzi". - Wiecie czym się zajął? Dowiedzieliśmy się dzisiaj rano, dlaczego prezes Kaczyński wrócił do rządu i został jedynym wicepremierem. Powiedział, że wrócił do rządu i został wicepremierem, bo najważniejsza dla niego jest partia i że całą pracę w rządzie zamierza poświęcić swojemu sukcesowi wyborczemu - zauważył.

- Czy wam do głowy by przyszło, że rządząc takim krajem jak Polska, gdzie jest 40 milionów obywatelek i obywateli, państwem przy Rosji, państwem zaangażowanym w pomoc Ukrainie, żeby szef obozu rządzącego mówił, że dla niego najważniejszą sprawą jest jego partia i zwycięstwo wyborcze? Ta jego szczerość jest najbardziej porażająca - podsumował.

"Bogatynia pokazała jak w soczewce, czym jest władza PiS-u"

Lider Platformy przypomniał, że PiS organizuje dziś swój wiec w Bogatyni na Dolnym Śląsku. - Kiedy dowiedziałem się, że szefowie partii rządzącej, najwyżsi urzędnicy PiS-owscy spotykają się na swoim zlocie w Bogatyni, to pomyślałem, że to jest jak w klasycznym kryminale, to znaczy przestępca często wraca na miejsce zbrodni. Ale żeby cała organizacja zjawiła się w miejscu, które przez długie lata będzie pamiętało, które przez długie lata będzie musiało znosić w Polsce ich niekompetentnej, dramatycznie nieudanej, ale w pewnych wymiarach bandyckiej polityki? Bo Bogatynia pokazała jak w soczewce, czym jest władza PiS-u - zauważył.

- To właśnie w Bogatynie liderzy miejscowego PiS-u okradali swoją gminę, nielegalnie gromadzili śmieci, handlowali narkotykami, a pieniądze przeznaczali na fałszerstwa wyborcze, załatwiali pracę wszystkim możliwym pociotkom - wymieniał.

Tusk następnie zwrócił się do widzów telewizji rządowej, "tej nieznośnej propagandy, tego steku kłamstw, który płynie z mediów rządowych każdego dnia". - Tak, jesteście ofiarami tych kłamstw, tej propagandy, więc posłuchajcie kochani, bo nie może już dłużej tak być, że jedna trzecia Polski będzie pozbawiona wiedzy o tym, co PiS zrobił w Bogatyni i w całej Polsce - zauważył.

- Więc PiS w Bogatyni, tak jak w całej Polsce, ukradnie, czego nie może rozkraść, to zepsuje albo zniszczy, to jest definicja ich rządów - podsumował.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw / prpb

Źródło: TVN24