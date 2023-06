Wiec Donalda Tuska w Poznaniu. "Tej siły, tej fali nikt już nie zatrzyma"

Donald Tusk: nikt nas nie zastraszy, nikt nas już więcej nie zagłuszy

- Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę znowu tysiące Polek i Polaków, tym razem w Poznaniu - powiedział szef PO , nawiązując do zwołanego przez siebie marszu w Warszawie 4 czerwca. Jak ocenił, "mamy powód do dumy, bo pokazaliśmy całej Polsce, Europie i światu, że Polska nie śpi, że ten olbrzym naprawdę się obudził". - Dosyć mamy tego brudu, który wylewa się każdego dnia z ich urzędów, z ich mediów - mówił o rządzących. Tłum odpowiedział, skandując "mamy dość".

Mówił, że rządzący niekiedy "starają się blokować nasze inicjatywy, czasami bardzo nie fair". - Dzisiaj doszła do mnie informacja, że nasze spotkania, które przygotowujemy na Dolnym Śląsku, mają być atakowane przez bojówki przygotowane przez Jarosława Kaczyńskiego . Zobaczymy za kilka dni. Ale tak jak powiedziałem w Warszawie (4 czerwca - red.), a tu dzięki waszym gardłom chcę to powiedzieć jeszcze głośniej: Nikt nas nie zastraszy, nikt nas już więcej nie zagłuszy. Tej siły, tej fali nikt już nie zatrzyma - oświadczył.

"Okradają własną ojczyznę, a więc okradają także własnych wyborców"

Tusk zwrócił się także "bezpośrednio do wyborców partii rządzącej". - Jeśli tu w Wielkopolsce ludzie szanują pracę, solidność, rzetelność, odpowiedzialność, taką osobistą uczciwość, to zastanówcie się, wy, wyborcy PiS-u, czy na pewno na tym wam zależało, żeby władza w Polsce polegała na tym, że nie - że ludzie pracują, żeby było w Polsce wszystkim lepiej i żeby Polska była silniejsza, tylko żeby władza załatwiała swoim koleżankom i kolegom pracę. W Poznaniu, w Wielkopolsce, wszędzie, gdzie są uczciwi, przyzwoici ludzie, pracujemy. A w PiS-ie - załatwiają pracę, stanowiska, fuchy - mówił.

Według niego "oni okradają własną ojczyznę, a więc okradają także własnych wyborców". - Głosujesz na partię Kaczyńskiego, to znaczy, że albo pozwalasz im kraść, albo chcesz kraść razem z nimi. Nie wierzę w to, żeby w Polsce było tylu chętnych do tych łatwych i nieczystych pieniędzy - dodał.

Tusk o prawach kobiet. "Polki widzą państwo brutalne, bezduszne"

W jego ocenie rządzący "swoją władzę zbudowali na strachu, na poniżeniu i na końcu przynosi to takie tragiczne efekty". - Bo w tym Kaczyński jest mistrzem, w tym PiS okazał się naprawdę wyśmienity - jak uczyć ludzi do siebie nieufności, nienawiści, jak skłócić ze sobą wszystkich - wyliczał.

Jak podkreślał, "chcemy żyć w kraju, gdzie nie trzeba być herosem, gdzie nie trzeba ryzykować więzieniem, do ośmiu lat więzienia, by ratować życie kobiety w szpitalu". - Tak naprawdę to jak w jakimś ponurym serialu, ponurym filmie, czymś zupełnie nierealnym. Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet, to na nich, na ich głowy, panie Kaczyński, na pańską głowę, spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba - mówił dalej.