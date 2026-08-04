Polska Widzowie TVN24 żegnają Andrzeja Morozowskiego. "Jeden z największych" Oprac. Michał Malinowski |

Odszedł Andrzej Morozowski. Wspomnienie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pod informacją o śmierci Andrzeja Morozowskiego kondolencje na naszym oficjalnym profilu facebookowym składają widzowie.

"A tak się cieszyłem, kiedy jakiś czas temu znowu zobaczyłem pana Andrzeja w 'Tak jest'… Spoczywaj w pokoju Panie Redaktorze" - pisze pan Krzysztof.

"Czekałam aż Pan Andrzej wróci do mojego ulubionego programu "Tak Jest", niestety się nie doczekam. Ogromnie mi przykro Panie Andrzeju, że już Pana nie zobaczę na antenie TVN24" - dodaje Anna.

Widzowie żegnają Andrzeja Morozowskiego

Pan Mirosław tak pisze o zmarłym dziennikarzu: "Ogromna strata dla prawdziwego dziennikarstwa. Spoczywaj w pokoju Andrzeju".

Z kolei pani Ewa wspomina Andrzeja Morozowskiego niezwykle ciepło. "Bardzo mi przykro. Bardzo go lubiłam i zawsze oglądałam Tak Jest. Nawet nie tak dawno o nim myślałam. Miał tyle samo lat co ja" - pisze.

Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN24

Nasi widzowie i czytelnicy dzielą się swoimi kondolencjami również za pośrednictwem serwisu Kontakt24. Otrzymujemy liczne wiadomości. Pani Renata napisała, że "bardzo ceniła Andrzeja Morozowskiego za jego wiedzę, kulturę i styl.

Czytaj więcej: Zmarł Andrzej Morozowski. "Był naszym przyjacielem"

"Jego materiały i programy zachwycały przygotowaniem i merytoryką. Składam wyrazy nieodżałowanego smutku i kondolencji" - dodała pani Renata

"Czekałem na Jego program, bo zawsze znajdowałem tam źródło rzetelnej wiedzy. Dla nauczyciela wiedzy o polityce był wzorem rzetelnej pracy informacyjnej, kimś, kogo studentom orientalistyki, politologii i socjologii stawiałem za wzór" - napisał pan Janusz.

"Na zawsze pozostanie w pamięci"

Pan Jarosław podkreślił, że "Andrzej Morozowski na zawsze pozostanie w pamięci jako prawy człowiek i rzetelny dziennikarz". Dla pana Grzegorza Andrzej Morozowski był "wielkim i dobrym człowiekiem". Dodał, że był "jednym z największych dziennikarzy".

Czytaj też: "Taka jest moja rola". Andrzej Morozowski o dziennikarstwie, polityce i "ideale demokracji"

"Proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Św. Pamięci Pana Andrzeja Morozowskiego. W tym trudnym czasie łącze się z Państwem w bólu i żalu" - napisał z kolei pan Michał.

"Bardzo mi przykro z powodu śmierci Pana Andrzeja Morozowskiego. Z wielkim zainteresowaniem oglądałam programy z Jego udziałem z nadzieją, że wróci do pracy na antenie" - napisała pani Agnieszka.

Brygida Grysiak: to nie jest prawda, że nie ma ludzi niezastąpionych

Pan Krzysztof napisał o Andrzeju Morozowskim, że był "wspaniałym człowiekiem, dziennikarzem, ikoną i filarem TVN24".

"Najszczersze wyrazy współczucia. Panie Andrzeju do zobaczenia!!!" - napisała pani Małgorzata.

Arleta Zalewska: Andrzej był naszym przyjacielem Źródło: TVN24

"Wyrazy współczucia z powodu śmierci wspaniałego dziennikarza, człowieka, Pana Andrzeja" - dodał pan Andrzej.

"Moje kondolencje. Andrzeju nie zapomnimy cię" - napisał pan Rafał.

Politycy żegnają Andrzeja Morozowskiego

Wcześniej na portalu X dziennikarza pożegnali politycy. Premier Donald Tusk napisał, że Andrzej Morozowski był "dziennikarze z prawdziwego zdarzenia.

Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty określił go jako "symbol polskiego dziennikarstwa". Jak dodał, Andrzej Morozowski był "świetnym, ciekawym świata i dociekliwym publicystą".

Tomasz Sianecki pożegnał Andrzeja Morozowskiego Źródło: TVN24

Wicepremier Krzysztof Gawkowski napisał o zmarłym, że był "wybitnym dziennikarzem, z którym miał okazję wielokrotnie rozmawiać na antenie".

Kondolencje rodzinie złożył również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. "Miał wyjątkowy dar prowadzenia rozmowy. Potrafił zadawać trudne pytania bez podnoszenia głosu i pokazywał, że nawet przy różnicy poglądów trzeba rozmawiać z szacunkiem" - napisał minister obrony narodowej.