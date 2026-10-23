Wiceszefowa MON zaprosiła Sławomira Mentzena na ćwiczenia obronne. Tak zareagował
Wiceminister obrony i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaprosiła w czwartek lidera Konfederacji na ćwiczenia obronne w ramach programu "wGotowości". W serwisie X opublikowała nagranie swojej rozmowy z politykiem.
- Dzień dobry, I co idziemy razem na wGotowości? Idzie Pan ze mną ćwiczyć na wGotowości? - pyta wiceszefowa MON na nagraniu, na którym widać także wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz wicemarszałka Sejmu i posła Rozwoju Plus Marcina Horałę.
- Z panią? - pyta Mentzen. - Ze mną, ja zapraszam. Chyba, że z kobietą to dyshonor jakiś na ćwiczeniach? - odpowiedziała Sobkowiak-Czarnecka.
Dalej Mentzen komentował: - Na pewno nie będę robił z siebie cyrkowca i gdzieś tam i ku uciesze dziennikarzy jakichś fikołków robił.
Wiceszfowa MON skomentowała porównanie do "cyrku"
Sobkowiak-Czarnecka komentowała wyzwanie rzucone Mentzenowi w piątek w Radiu Zet. Jak tłumaczyła, szkolenie w ramach "wGotowości" trwa osiem godzin, w trakcie których można dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych.
- Ponad 20 tysięcy Polaków z nich skorzystało. Prowadzą je żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Tam nie chodzi o jakieś fikołki. Chodzi o to, jak reagować w sytuacji kryzysowej - mówiła.
Odniosła się też do słów polityka Konfederacji o "cyrkowcu". - Jak ktoś mówi o tym, że kojarzy mu się to z cyrkiem to jest nieodpowiedzialnym chamem i bucem - powiedziała.
O Mentzenie było głośno w związku z jego drwiącymi wypowiedziami o policjantkach. Wcześniej obraźliwie mówił też o generale szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generale Wiesławie Kukule. Z kolei jego partyjny kolega Konrad Berkowicz ostatnio zwyzywał dziennikarkę TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz, gdy pytała go o to, czy był w wojsku.