Polska Wiceszefowa MON zaprosiła Sławomira Mentzena na ćwiczenia obronne. Tak zareagował Oprac. Aleksandra Sapeta |

Urszula Pasławska i Monika Rosa skomentowały słowa Sławomira Mentzena o policjantkach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/magdasobkowiak

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wiceminister obrony i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaprosiła w czwartek lidera Konfederacji na ćwiczenia obronne w ramach programu "wGotowości". W serwisie X opublikowała nagranie swojej rozmowy z politykiem.

- Dzień dobry, I co idziemy razem na wGotowości? Idzie Pan ze mną ćwiczyć na wGotowości? - pyta wiceszefowa MON na nagraniu, na którym widać także wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz wicemarszałka Sejmu i posła Rozwoju Plus Marcina Horałę.

- Z panią? - pyta Mentzen. - Ze mną, ja zapraszam. Chyba, że z kobietą to dyshonor jakiś na ćwiczeniach? - odpowiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Dalej Mentzen komentował: - Na pewno nie będę robił z siebie cyrkowca i gdzieś tam i ku uciesze dziennikarzy jakichś fikołków robił.

Kozak w necie, 🤡 w świecie. pic.twitter.com/temOrbuGC1 — Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) October 23, 2026 Rozwiń

Wiceszfowa MON skomentowała porównanie do "cyrku"

Sobkowiak-Czarnecka komentowała wyzwanie rzucone Mentzenowi w piątek w Radiu Zet. Jak tłumaczyła, szkolenie w ramach "wGotowości" trwa osiem godzin, w trakcie których można dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

- Ponad 20 tysięcy Polaków z nich skorzystało. Prowadzą je żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Tam nie chodzi o jakieś fikołki. Chodzi o to, jak reagować w sytuacji kryzysowej - mówiła.

Odniosła się też do słów polityka Konfederacji o "cyrkowcu". - Jak ktoś mówi o tym, że kojarzy mu się to z cyrkiem to jest nieodpowiedzialnym chamem i bucem - powiedziała.

O Mentzenie było głośno w związku z jego drwiącymi wypowiedziami o policjantkach. Wcześniej obraźliwie mówił też o generale szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generale Wiesławie Kukule. Z kolei jego partyjny kolega Konrad Berkowicz ostatnio zwyzywał dziennikarkę TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz, gdy pytała go o to, czy był w wojsku.