Polska Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapowiada wizytę w USA. Chodzi o bazę wojsk USA w Polsce Justyna Sochacka |

Sobkowiak-Czarnecka zapowiada kolejną wizytę w USA. Chodzi o bazę USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP

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W ostatnich tygodniach zintensyfikowały się wizyty przedstawicieli polskiego resortu obrony w Waszyngtonie, przede wszystkim w związku z trwającą dyskusją dotyczącą powstania w Polsce stałej bazy sił amerykańskich.

Podczas wtorkowego briefingu prasowego w Gdyni wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została zapytana, czy po tym, jak prezydent USA Donald Trump nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem, koncepcja stałej amerykańskiej bazy w Polsce stała się mniej realna.

- Amerykanie są naszymi sojusznikami, to partnerstwo transatlantyckie jest bardzo silne - podkreśliła. Jak poinformowała, w niedzielę leci do Stanów Zjednoczonych, żeby rozmawiać między innymi o kwestii stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, "tuż przed, mam nadzieję, finalną decyzją prezydenta Trumpa".

- Mam nadzieję, że ta decyzja po stronie amerykańskiej absolutnie się nie zmieni, taka decyzja po stronie prezydenta Trumpa byłaby też jasnym sygnałem wobec Moskwy, że Amerykanie są obecni, wspomagają Polskę i dokładnie w tej wojnie wiedzą, kto jest agresorem, kto jest ofiarą - zwróciła uwagę Sobkowiak-Czarnecka.

Poinformowała również, że po ostatnich przypadkach naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w środę uda się z wizytą do Turcji, by odbyć "kolejne rozmowy dotyczące wsparcia wewnątrz sojuszu".

Sprawa stałej bazy wojsk USA w Polsce

We wrześniu prezydent USA Donald Trump powiedział, że "czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce". Dodał, że dzieje się tak "dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski". Trump stwierdził też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.

W USA trwa sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Decyzje Pentagonu prawdopodobnie dotkną w największym stopniu siły USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. W ramach przeglądu może zapaść decyzja o powstaniu stałej bazy sił lądowych USA w Polsce.

Wielomiesięczny proces negocjacji ma zwieńczyć ostateczna decyzja prezydenta Trumpa, której strona polska spodziewa się na początku grudnia.