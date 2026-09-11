jeden na jeden "Spodziewane są ataki na państwa bałtyckie". Wiceszefowa MON: Polska nie będzie się wahała Aleksandra Sapeta |

Sobkowiak-Czarnecka: Polska nie będzie się wahała przed uruchomieniem artykułu 5 NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb "udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych".

Wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w "Jeden na Jeden" w TVN24, że nie może ujawniać szczegółów dotyczących tego incydentu, ale "nie jest tajemnicą, że Rosja ostatnio tego typu prowokacje szykuje i przeprowadza". - Skala tego, na co musimy być przygotowani, nie jest mała i my już od dłuższego czasu ostrzegaliśmy - mówiła.

- Gołym okiem widać, że Rosja na każdym kroku będzie testowała i jedność NATO, i to, na jak wiele może sobie pozwolić - oceniła wiceministra.

Prowadząca Agata Adamek pytała, jak w udaremnieniu zdarzenia na przejściu granicznym pomagała Ukraina. - W pełni szanuję pełen dostęp obywateli do informacji, ale są też pewne informacje wrażliwe, związane z naszym bezpieczeństwem, o którym publicznie mówić nie możemy - zaczęła Sobkowiak-Czarnecka i dodała: - Od dłuższego czasu, współpraca wywiadowcza różnych państw przynosi efekty w postaci informacji i uprzedzeń o możliwych zagrożeniach, dużo wcześniej.

Sobkowiak-Czarnecka o Błaszczaku: traktuje NATO jak menu w restauracji

Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że "spodziewane są ataki na państwa bałtyckie". - O tym też się mówi coraz więcej. I tak jak mówił wczoraj premier Władysław Kosiniak-Kamysz, my tutaj będziemy solidarni z państwami NATO (…) jeżeli któreś z państw bałtyckich zostanie zaatakowane, to Polska nie będzie się wahała przed uruchomieniem artykułu 5 (NATO) - oświadczyła.

Wiceministra podkreśliła, że deklaracje o solidarności z państwami bałtyckimi są w "opozycji" do tego, co sugeruje były minister obrony, poseł PiS Mariusz Błaszczak. - Ostatnio przecież w jednym z wywiadów traktował NATO, jak to by było jakieś menu w restauracji i niech wszyscy chronią nas, ale my nikomu nie będziemy pomagać. Nie wyobrażam sobie, żeby Stany Zjednoczone w taki sposób podchodziły do obecności w NATO - mówiła w TVN24.

Błaszczak zapytany w Radiu Zet, czy w sytuacji ataku Rosji na Estonię, Łotwę bądź Litwę polscy żołnierze powinni im pójść z odsieczą, powiedział, że "polscy żołnierze powinni bronić Polski".

Sobkowiak-Czarnecka: częstotliwość aktów dywersji będzie coraz większa

Szef rządu informował w czwartek również, że otrzymał raport CIA "dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach". Jak dodał "Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej".

Sobkowiak-Czarnecka pytana, czy możemy spodziewać się czegoś, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia, odpowiedziała: - Przy tej wojnie trwającej ponad cztery lata właściwie na każdym kroku okazuje się, że znów mamy do czynienia z czymś, czego jeszcze nie było. Półtora miesiąca temu na terytorium Polski spadła uzbrojona rosyjska rakieta. Pierwszy raz na terytorium państwa NATO - powiedziała.

Według wiceministry obrony dojdzie do "próby testowania państw sojuszniczych". - Dzisiaj nikt nie mówi oczywiście o wojnie kinetycznej, czyli o możliwości pojawienia się ciężkiego rosyjskiego sprzętu na naszym terenie, ale akty dywersji różnego rodzaju to już jest coś, z czym mamy do czynienia od dłuższego czasu, ale ich częstotliwość będzie coraz większa - tłumaczyła. Wiceministra wspomniała też o powiązaniu aktów dywersji z wydarzeniami politycznymi.

- To, z czym mieliśmy do czynienia w Niemczech półtora tygodnia temu, prawdopodobnie było też powiązane z odbywającymi się wtedy wyborami w landach. U nas wybory parlamentarne w przyszłym roku. To może też zachęcać wroga do kolejnych działań na terytorium Polski - oceniła, nawiązując do serii incydentów w Niemczech.

Co ze stałą bazą USA w Polsce? "Jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać"

Do Ministerstwa Obrony Narodowej przyjechała delegacja USA w czwartek. Obecny był między innymi podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno. Jak mówiła Sobkowiak-Czarnecka, wspólnie "wizytowali" zakłady produkcyjne i rozmawiali "o możliwej współpracy, jeżeli chodzi o koprodukcję".

Pytana o kwestię stałej bazy USA w Polsce, wiceministra podkreśliła, że szefem zespołu negocjacyjnego jest wiceminister obrony Paweł Zalewski. - On ze swoim odpowiednikiem ze Stanów Zjednoczonych również od wczoraj ogląda i te miejsca, gdzie dzisiaj już są amerykańscy żołnierze (…) ale też jest rozmowa i jest wizytowanie potencjalnych miejsc na bazę - przekazała.

- To jest proces przygotowywania do finalnej decyzji. Amerykanie pokazują swoje wymagania. My pokazujemy, jak na te wymagania możemy odpowiadać - dodała.

Wiceministra zaznaczyła jednak, że "finalną decyzję" podejmie prezydent USA Donald Trump. Dopytywana o termin, przyznała, że "jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać". - Myślę, że ona nie zapadnie w ciągu kilku tygodni - oceniła.

Poinformowała, że szybciej spodziewana jest decyzja dotycząca centrum serwisowego pocisków Patriot w Polsce. - To jest decyzja, której spodziewam się w ciągu kilku tygodni. Koniec września, początek października - zapowiedziała i powiedziała, że wczoraj rząd złożył formalny wniosek.

Mówiła, że sekretarz DiNanno odwiedził również zakłady w Zielonce, gdzie już powstają części do pocisków PAC-3. Jak oceniła, to "może pomóc decyzji". - Nie jest tajemnicą, że w tym ścisłym finale rywalizujemy z naszym zachodnim sąsiadem, z Niemcami - przyznała.

Podkreśliła, że amerykański sekretarz stanu spotkał się też z szefem BBN-u Bartoszem Grodeckim i Szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcinem Przydaczem. - Cieszę się, że w tej sprawie mówimy z pałacem prezydenckim jednym głosem. To jest bardzo ważne, żebyśmy w tej relacji ze Stanami Zjednoczonymi nie wyciągali jakichś wewnętrznych podziałów politycznych, tylko w imię tego, co jest dla Polski dobre, współpracowali - komentowała.

Incydent z Macierewiczem na miesięcznicy. "Ten człowiek kierował armią"

Sobkowiak-Czarnecka skomentowała też incydent z udziałem Antoniego Macierewicza na miesięcznicy smoleńskiej. Były minister obrony narodowej i poseł PiS miał przy sobie przedmiot przypominający pistolet na farbę. Doszło do szarpaniny z udziałem posła i demonstrantów, była wzywana policja.

Incydent z udziałem Antoniego Macierewicza

- Może nawet dobrze się stało, że do tego wydarzenia wczoraj doszło, bo ludzka pamięć charakteryzuje się tym, że pamiętamy to, co dobre, a szybko wypieramy to, co złe (…) to jest były minister obrony narodowej. Jeżeli komuś się wydaje, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to kto inny będzie kierował resortem obrony, to jest w ogromnym błędzie - zauważyła wiceministra obrony. Przypomniała, że przed wyborami w 2015 roku ministrem obrony miał zostać Jarosław Gowin, a po wygranej został nim Macierewicz.

- Ten człowiek, którego widzicie państwo na tych zdjęciach, kierował armią, zakupami. Do dzisiaj, mimo tego, że Antoniego Macierewicza w tym resorcie nie ma już prawie dziesięć lat, sprzątamy bałagan, który narobił - podkreśliła.

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