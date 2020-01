Wiceszefowa Komisji Europejskiej w Polsce. Serię spotkań rozpoczęła w gabinecie marszałek Sejmu

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova przyjechała do Warszawy. Po godzinie 9 rozpoczęło się jej spotkanie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Potem spotka się z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską i pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. "Dialog osobisty cenię ponad wszystko" - napisała w oświadczeniu opublikowanym przed serią spotkań w Warszawie.

"Dialog osobisty cenię ponad wszystko"

Jej celem - napisała - "jest lepsze zrozumienie stanowiska moich rozmówców oraz wyjaśnienie im stanowiska Komisji". "Zależy mi także na ustanowieniu metody współpracy, która może doprowadzić do przywrócenia zaufania koniecznego dla konstruktywnych relacji. Liczę na równie konstruktywną postawę moich polskich partnerów" - oświadczyła Jourova.

EU2016 NL/Wikimedia CC BY 2.0

Vera Jourova przyjedzie do Polski

Wiceszefowa Komisji Europejskiej nie spotka się jednak z przedstawicielami nowej Krajowej Rady Sądownictwa. - Żałujemy, że ze strony Komisji Europejskiej nie było zainteresowania spotkaniem z instytucjami, co do których tak naprawdę toczy się dyskusja - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

- Komisarz Jourova nie wyraziła zainteresowania spotkaniem ani z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, ani z przedstawicielami Izby Dyscyplinarnej czy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, chociaż te instytucje zwracały się za naszym pośrednictwem do Komisji Europejskiej - dodał wiceminister.

- Informacje, że mimo prośby przedstawicieli KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o rozmowę z Verą Jourovą do takiego spotkania nie dojdzie, są niepokojące - stwierdził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

- Gdyby rzeczywiście nie doszło do takiego spotkania, to nie byłoby dobre, dlatego że chcąc poznać jakąś sprawę, warto poznać wszystkie strony sporu - dodał Michał Dworczyk.

W piątek Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli TSUE go uzna, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona.