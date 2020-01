Seria spotkań wiceszefowej Komisji Europejskiej. Rozmawiała z Gersdorf, pojechała do Ziobry

Marszałkowie Sejmu i Senatu, Rzecznik Praw Obywatelskich, minister sprawiedliwości oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego i pierwsza prezes Sądu Najwyższego - tak wygląda lista spotkań, jakie odbywa we wtorek w Polsce wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Rozmowy dotyczą stanu polskiej praworządności i tak zwanej ustawy dyscyplinującej sędziów. - Kampania przeciwko sędziom jest czymś szkodliwym - powiedziała Jourova przed spotkaniem w Sądzie Najwyższym.

"Kampania przeciwko sędziom jest czymś szkodliwym"

Jourova wspomniała, że to nie jest jej pierwsze spotkanie z Bodnarem. - Chodzi o zebranie informacji, zrozumienie sytuacji - mówiła, odnosząc się do celu wizyty.

- Kampania przeciwko sędziom jest czymś szkodliwym. Mam instrumenty, które mogą pomóc temu, by sędziowie w państwach członkowskich pracowali w warunkach, które szanują ich pracę - mówiła Jourova.

Spotkanie w Sądzie Najwyższym "było poświęcone problemom praworządności"

- Odpowiadaliśmy na pytania naszych gości, które świadczyły o tym, że są oni dobrze zorientowani w realiach polskich i że ich wiedza na temat tego, co się w Polsce dzieje zarówno w warstwie legislacyjnej, jak i medialnej, politycznej, jest bardzo dobra - dodał.

Dodał, że "nie było w czasie tego spotkania przedstawicieli Izby Dyscyplinarnej, nie było też przedstawicieli Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych". - Wynikało to z przyjętej formuły spotkania. Nasi goście nie przewidzieli w tej formule przedstawicieli Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli - zaznaczył.

Vera Jourova przyjechała do Sądu Najwyższego

Następnie Jourova pojechała do Ministerstwa Sprawiedliwości, by spotkać się z przedstawicielami resortu.

"Dialog osobisty cenię ponad wszystko"

"Zależy mi także na ustanowieniu metody współpracy, która może doprowadzić do przywrócenia zaufania koniecznego dla konstruktywnych relacji. Liczę na równie konstruktywną postawę moich polskich partnerów" - oświadczyła Jourova.

28.01 | Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova przyjechała do Warszawy, gdzie zaplanowano serię spotkań. "Dialog osobisty cenię ponad wszystko" - napisała Jourova w oświadczeniu opublikowanym przed serią spotkań w Warszawie. TVN24

Wiceszefowa Komisji Europejskiej nie spotka się jednak z przedstawicielami nowej Krajowej Rady Sądownictwa. - Żałujemy, że ze strony Komisji Europejskiej nie było zainteresowania spotkaniem z instytucjami, co do których tak naprawdę toczy się dyskusja - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

- Komisarz Jourova nie wyraziła zainteresowania spotkaniem ani z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, ani z przedstawicielami Izby Dyscyplinarnej czy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, chociaż te instytucje zwracały się za naszym pośrednictwem do Komisji Europejskiej - dodał wiceminister.

- Informacje, że mimo prośby przedstawicieli KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o rozmowę z Verą Jourovą do takiego spotkania nie dojdzie, są niepokojące - stwierdził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

- Gdyby rzeczywiście nie doszło do takiego spotkania, to nie byłoby dobre, dlatego że chcąc poznać jakąś sprawę, warto poznać wszystkie strony sporu - dodał.

W piątek Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli TSUE go uzna, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona.