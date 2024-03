Ambasador Rosji źle się czuje w Polsce. On bardzo by chciał wrócić do Rosji, zwłaszcza jako męczennik, który został tutaj źle potraktowany - powiedział w sobotę w programie "Jeden na jeden" w TVN24 wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Zaznaczył, że polska "rozważa najrozmaitsze kroki", ale wyrzucenie z kraju rosyjskiego ambasadora "nie jest w naszym interesie".

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował w poniedziałek, że ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew nie przybył do siedziby MSZ, gdzie został wezwany w celu wyjaśnienia incydentu z rosyjskim pociskiem manewrującym, który 24 marca naruszył polską przestrzeń powietrzną.

W rosyjskiej telewizji Andriejew powiedział, że doniesienia o rosyjskiej rakiecie nad Polską to bajki. - Wzywać to mnie może prezydent Federacji Rosyjskiej, nasz rząd albo MSZ. Inni mogą mnie co najwyżej uprzejmie poprosić, a ja zdecyduję, czy warto pójść - stwierdził dyplomata.

"To jest normalna procedura"

Sprawę komentował w sobotę w TVN24 wiceszef polskiej dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski.

W jego ocenie rosyjski ambasador "nie wypełnia swojej funkcji zgodnie z przepisami konwencji wiedeńskiej", a jego wypowiedź w rosyjskiej telewizji nazwał "bezczelną".

- Konwencja wiedeńska bardzo jasno określa, że jeżeli chcemy porozmawiać z ambasadorem obcego państwa akredytowanego w naszym kraju w jakiejś materii, to go zapraszamy do MSZ na rozmowę. Natomiast jeżeli rakieta narusza nasze terytorium, to wtedy się "wzywa". I to jest normalna procedura przewidziana w konwencji wiedeńskiej. Więc my wzywaliśmy pana ambasadora, który uciekł - wyjaśnił Bartoszewski.

"Rozważamy najrozmaitsze kroki"

Pytany, czy polski MSZ rozważa wyproszenie z Polski ambasadora Rosji, wiceminister odparł, że "ambasador Rosji źle się czuje w Polsce. - On bardzo by chciał wrócić do Rosji, zwłaszcza jako męczennik, który został tutaj źle potraktowany - powiedział gość TVN24.

- Rozważamy najrozmaitsze kroki, ponieważ cała ambasada rosyjska nie stosuje się do wymogów konwencji wiedeńskiej. I my na to zwróciliśmy uwagę. Pan ambasador zachowuje się w sposób niegodny dyplomaty. Natomiast my rozważamy całą gamę rozmaitych kroków, które podejmiemy. Ale uważamy, że pan ambasador powinien wrócić tutaj (do Polski - red.) i wysłuchać tego, co my mamy mu do powiedzenia - stwierdził zastępca ministra spraw zagranicznych.

Dopytywany, dlaczego wciąż chcemy, żeby Rosja miała w Warszawie swojego ambasadora, odpowiedział, że "z bardzo prostego powodu". - Tak jak i inne państwa - Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i inne państwa - chcemy, żeby Polska była reprezentowana w Moskwie na odpowiednim poziomie. Tak jak i wszyscy nasi alianci. Oczywiście, że możemy wyrzucić pana ambasadora. Oczywiście możemy zamknąć ambasady. Oczywiście możemy zrobić najrozmaitsze kroki. Ale to nie jest w naszym interesie - przekonywał wiceminister.

- Podejmiemy rozmaite kroki w stosunku do ambasady Federacji Rosyjskiej, które zakomunikujemy w przyszłości. Cała gama możliwych kroków jest przewidziana - powiedział Bartoszewski. - Powód widzimy, ale nie jest to w naszym interesie, żeby odwołać pana ambasadora z tej placówki - powtórzył.

