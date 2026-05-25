Wiceszef MSWiA o fałszywym zgłoszeniu: ryzyko niepodjęcia akcji było większe

W sobotę wieczorem służby po fałszywym zgłoszeniu siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które - jak podał szef MSWiA Marcin Kierwiński - należy do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Jeszcze w nocy odbyła się pilna narada w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem szefów służb. W niedzielę rano miała miejsce odprawa rządu i przedstawicieli służb zwołania przez premiera Donalda Tuska.

Do sprawy odniósł się wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. - Kierujący działaniem ratowniczym podejmował wiele wysiłków, żeby sprawdzić sytuację w tym lokalu - powiedział.

Wyjaśnił, że zgodnie z procedurami służby najpierw podejmują próbę skontaktowania z właścicielem lub administratorem lokalu. Jak dodał, w tym przypadku "nie udało się". - Służby działały w ramach wykształconych przez lata mechanizmów działania. Kiedy mamy zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia bądź zdrowia, chodzi o to, żeby podjąć interwencję jak najszybciej - podkreślił wiceminister.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szef MSWiA opowiedział o szczegółach zgłoszenia

Czy służby wiedziały, do kogo należy mieszkanie?

Jak wskazał gość TVN24, w związku z informacją o zagrożeniu życia i zdrowia "ryzyko niepodjęcia akcji poprzez otwarcie siłowe drzwi" było "większe niż otwarcie tych drzwi". - To jest po prostu dylemat kierującego działaniem ratowniczym - podkreślił.

Pytany, czy kierujący akcją wiedział, do kogo należy mieszkanie, odpowiedział: - Wyjaśniamy to postępowanie. Z wiedzy, którą mam, kierujący działaniem ratowniczym nie miał tej wiedzy.

Mroczek zaznaczył, że "istotą sprawy jest to, że polskie służby ratownicze są wprowadzane w błąd".

Matka prezydenta objęta ochroną?

Wiceminister był pytany, czy matka prezydenta jest objęta ochroną SOP. Jak mówił, z urzędu taka ochrona obejmuje tylko "osoby pełniące funkcję". - Natomiast jest praktyką w przypadku najważniejszych osób w państwie prezydenta, prezesa rady ministrów, że ochroną obejmowani są członkowie rodziny - dodał.

Dopytywany, czy dotyczy to także rodziców, uciął: "nie chcę mówić". Poinformował jednak, że lokal należący do matki prezydenta nie był objęty "stałą ochroną obiektową".

Konrad Piasecki dociekał, czy matka Karola Nawrockiego ma ochronę SOP. - Nie będę odpowiadał na temat zakresu ochrony prezydenta, bo to są informacje niejawne i osób, które objęte są ochroną bezpośrednią - odpowiedział Mroczek.

Był pytany o to ponownie w dalszej części programu. - Jeżeli chodzi o ochronę bezpośrednią polegającą na fizycznej ochronie - nie. I ten lokal też nie był chroniony - mówił.

Jak służby otrzymały zgłoszenie?

Wiceminister poinformował, w jaki sposób do służb wpłynęło zgłoszenie. Wskazał, że odbyło się to za pośrednictwem aplikacji Alarm112. Umożliwia ona przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego.

- Ona wymaga rejestracji, więc tam są procedury uwiarygadniania. Jeżeli chodzi o szczegóły tego zgłoszenia, one są w tej chwili przedmiotem działania służb, w szczególności w śledztwie policyjnym - tłumaczył. - Wyciągamy wnioski z punktu widzenia wszystkich sposobów dokonywania zgłoszeń, by uszczelnić system i żeby te procedury oceny wiarygodności wszystkich zgłoszeń były jeszcze bardziej skuteczne - dodał.

Seria fałszywych zgłoszeń. Mroczek: w najbliższych dniach będziemy mogli więcej powiedzieć

W ostatnich dniach służby otrzymały też fałszywe zgłoszenia dotyczące mieszkania prezesa TV Republika Tomasza Sakiewicza, siedziby prawicowej stacji oraz na posesji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Mieliśmy zgłoszenia dotyczące budynku na Placu Bankowym (w Warszawie), tam, gdzie jest siedziba Republiki. Dokonano wiarygodności oceny tego zgłoszenia alarmu bombowego. Przekazana została informacja do administratora budynku, który nie zarządził ewakuacji, więc ten system zadziałał. System wypracowany już wiele, wiele lat temu - mowił Mroczek.

Jak wyjaśnił, w przypadku zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia postępowanie służb wygląda inaczej. - W tym roku mieliśmy blisko 1200 zgłoszeń w internecie dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. W 80 procentach przypadków okazało się, że dotarliśmy do osoby, która wymagała pomocy - podkreślił. W ocenie wiceministra "to pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja".

Wiceszef MSWiA poinformował, że czynności w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę są "zaawansowane" i "w najbliższych dniach będziemy mogli więcej na ten temat powiedzieć". Pytany, czy służby są już na tropie sprawców, odpowiedział, że "będziemy mogli odpowiedzieć na to" w najbliższych dniach. Piasecki dociekał, czy ślady prowadzą za granicę. - Nie mogę w tej chwili tego potwierdzić - odpowiedział Mroczek.

Referendum w Krakowie. Mroczek: wystawienie dobrego kandydata ma wielkie znaczenie

Polityk KO skomentował też wynik referendum w Krakowie, w którym odwołany został prezydent miasta Aleksander Miszalski. - Referendum ma swoje właściwości, to znaczy ci, którzy je organizują, mobilizują wyborców, by spełnić ten próg - skomentował. Frekwencja w niedzielnym referendum wyniosła 29,99 procent. Próg wynosił 26,98 procent. "Za odwołaniem" Miszalskiego zagłosowano 171 581 (97,93 procent) osób.

Mroczek pytany, kto mógłby zostać teraz kandydatem KO na prezydenta Krakowa, odpowiedział: - Na szczęście nie ja będę o tym decydował (...) Koalicja Obywatelska, cała większość rządowa, czyli blok demokratyczny, ma duże poparcie w Krakowie i wystawienie dobrego kandydata oczywiście ma wielkie znaczenie, by wygrać nadchodzące wybory samorządowe.

