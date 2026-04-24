Wiceszef MON: polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie samoloty nad Bałtykiem

Wiceszef MON: polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Źródło: TVN24
Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem - poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk. "Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO" - zapewnił.

Cezary Tomczyk o przechwyceniu rosyjskich samolotów Su-30 nad Morzem Bałtyckim przez polskie F-16 poinformował w piątek po południu w serwisie X. Dodał, że "każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO".

Kosiniak-Kamysz: prowokacyjne działania Rosji testują nasze systemy obrony powietrznej

Na początku kwietnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że dyżurna para polskich samolotów F-16 dokonała kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Ocenił wtedy, że "prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej".

Tego typu akcje zdarzały się w ostatnich miesiącach kilkukrotnie - na jesieni ubiegłego roku Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o trzech takich incydentach na przestrzeni tygodnia. Rosyjskie samoloty zwiadowcze regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

W takiej sytuacji przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy między innymi misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
"To może być guzek, stwardnienie". Na tego raka najczęściej chorują trzydziestolatkowie
Anna Bielecka
imageTitle
Koniec ery. Dujszebajew nie jest już trenerem Industrii Kielce
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Władze Wilna przeciwko wizycie Brauna. "Co zgubiłeś?"
Świat
Donald Trump
Za to Amerykanie obwiniają Trumpa. Nowy sondaż
BIZNES
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Zabójstwo 11-letniej Danusi. Rodzice odnaleźli jej telefon
Wrocław
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
METEO
Pożar hali makulatury
Dogaszają halę, w mieście może brakować wody
Trójmiasto
piłka nożna (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili, że byli nagrywani pod prysznicem. Reakcja akademii
Poznań
Serial "Czarnobyl"
Katastrofa sprzed 40 lat w nagradzanym serialu
Kultura i styl
Rowerowa Masa Krytyczna na ulicach Warszawy
Rowerzyści opanują ulice. Przejadą przez cztery dzielnice
WARSZAWA
Lotnisko Chopina
Kryzys paliwowy a sytuacja Polski. Minister zapewnia
BIZNES
Bąkiewicz obiecuje ustawę, która "zatrzyma obłęd". Dlaczego to "więcej populizmu niż merytoryki"
Bąkiewicz ma ustawę, która "powstrzyma pakt migracyjny". Dlaczego nie zadziała?
Michał Istel
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
METEO
Thomas Rose
Ambasador odpowiada na słowa Tuska. Jest reakcja
Polska
24 1340 tusk-0003
Tusk: ta sprawa śmierdziała od samego początku
Polska
Kierowcy mają problemy z okresowymi przeglądami technicznymi pojazdów
Przeglądy bez wizyty na stacji, diagnosta z zarzutami
Łódź
pianino shutterstock_1851128293
Jak zmniejszyć ryzyko alzheimera? Naukowcy wskazują trzy konkretne aktywności
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk o umowie z Mercosur. "Rozmawiałem z Komisją i uświadomiłem im"
BIZNES
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni
WARSZAWA
Mężczyzna eskortowany przez policjantów
Nakłaniał dziecko do wysyłania nagich zdjęć. Policja zatrzymała 41‑latka
Łódź
Taylor Swift
Oto najczęściej słuchani artyści dwudziestolecia
Kultura i styl
imageTitle
Wilson wciąż cierpi w Crucible. Najchętniej odgryzłby końcówkę kija
EUROSPORT
Śmigłowiec LPR lądował w Bestwince
Ojciec i córka zabrani do szpitala, oboje nieprzytomni
Katowice
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Porywy nawet do 95 kilometrów na godzinę. Tu w weekend trzeba uważać
METEO
Kazimierz Dolny AdobeStock_268908381
"Jak się nazywa miasto nad Wisłą, dla ułatwienia dodajemy, że jest to imię króla"
Quizy
Nastolatkowie odpowiedzą za napaść i rozbój
Atak na nastolatków i taksówkarza. Zatrzymani mają 16 i 17 lat
Kraków
Białoruska Elektrownia Jądrowa w Ostrowcu
Białoruś chce budować składowisko odpadów radioaktywnych w pobliżu naszej granicy
Białystok
Śmiertelny wypadek pod Kościerzyną
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Trójmiasto
guardia di finanza AdobeStock_1220343376_Editorial_Use_Only
Służby odzyskały 18 luksusowych aut. Tak wyglądał mechanizm oszustwa
Świat
26424298
Chcą "niezwłocznej" dymisji Piesiewicza. Wspólny apel związków sportowych
EUROSPORT
