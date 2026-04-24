Wiceszef MON: polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie samoloty nad Bałtykiem

Cezary Tomczyk o przechwyceniu rosyjskich samolotów Su-30 nad Morzem Bałtyckim przez polskie F-16 poinformował w piątek po południu w serwisie X. Dodał, że "każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO".

Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem.

Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO. — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) April 24, 2026 Rozwiń

Kosiniak-Kamysz: prowokacyjne działania Rosji testują nasze systemy obrony powietrznej

Na początku kwietnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że dyżurna para polskich samolotów F-16 dokonała kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Ocenił wtedy, że "prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej".

Tego typu akcje zdarzały się w ostatnich miesiącach kilkukrotnie - na jesieni ubiegłego roku Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o trzech takich incydentach na przestrzeni tygodnia. Rosyjskie samoloty zwiadowcze regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

W takiej sytuacji przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy między innymi misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.