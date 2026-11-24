TAK JEST Wiceszef MON po wizycie w Waszyngtonie. Co przekazał Amerykanom? Oprac. Aleksandra Sapeta |

Cezary Tomczyk: słowa, które padły o Putinie, są skandaliczne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Wiceminister obrony Cezary Tomczyk był w Waszyngtonie między innymi w związku z podpisaniem umowy o współpracy w zakresie testów uzbrojenia. Po przekroczeniu przez rosyjskie rakiety polskiej przestrzeni powietrznej w piątek rano przekazał też w Pentagonie szczegółowe informacje o tym incydencie.

W "Tak jest" w TVN24 we wtorek Tomczyk był pytany, co usłyszał od strony amerykańskiej. - Zdecydowanie mogę powiedzieć, że Ameryka stoi po naszej stronie. Nie mam co do tego wątpliwości - powiedział wiceminister.

Zdaniem Tomczyka "Europa wykonała ogromną pracę", bo "podstawowym zadaniem" polskiej i europejskiej dyplomacji jest, "żeby Ameryka była w naszej drużynie".

Jak dotąd żaden wysoki rangą urzędnik w Waszyngtonie nie odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej publicznie. W odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej, Departament Stanu i Pentagon odesłały do polskiego resortu obrony. Biały Dom nie odpowiedział.

Tomczyk: słowa, które padły o Putinie, są skandaliczne

Gość TVN24 przyznał, że prezydent USA "charakteryzuje się kontrowersyjnymi wypowiedziami". Prowadzący program Radomir Wit przytoczył wpis Donalda Trumpa o "przyjacielu" Władimirze Putinie. Określenie to padło najpierw w trakcie spotkania przywódców w Shenzhen. Później amerykański prezydent opublikował wymowną grafikę w mediach społecznościowych.

- Na pewno jest tak, że często wypowiedzi prezydenta Trumpa są ze sobą sprzeczne, ale on według tej koncepcji amerykańskiej realizuje wiele strategii naraz, patrząc trochę jak inwestor - skomentował Tomczyk.

- Słowa, które padły o Putinie, są skandaliczne i powiedzieliśmy to stronie amerykańskiej - przekazał wiceszef MON. - Nie mam wątpliwości, że Departament Stanu, Departament Wojny, że cały system amerykański, jeżeli chodzi o politykę, ma głęboką świadomość tego, czym jest Rosja i jakim jest zagrożeniem - zapewniał.

Według Tomczyka "Polska jest nie tylko identyfikowana jako przyjaciel, tylko ma status wyjątkowy, trochę jak Korea Południowa, status państwa wyjątkowego w tej części świata".

Wiceszef MON podkreślił, że "Polska ma przyjaciół po obu stronach sceny politycznej". - Kongresmeni czy senatorowie republikańscy, którzy przecież wspierają na co dzień prezydenta Trumpa, jednoznacznie, jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie, go krytykują - mówił.

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Tomczyk: Ukraina zgodziła się na wymianę MiG-ów 29 za technologie dronowe

Tomczyk mówił dalej w TVN24, że Ukraina zgodziła się na propozycję dotyczącą wymiany polskich MiG-ów 29 za ukraińskie technologie dronowe. - To de facto zostało dogadane. Teraz jest kwestia szczegółów - ocenił.

Przekazał również, że Kijów miał zgodzić się pomóc stronie polskiej "zbudować lepsze systemy rozpoznania, tak żebyśmy byli dziesięć minut do przodu". Jak dodał, resort chce, aby w Polsce odbywał się też szkolenia dla polskich żołnierzy z udziałem Ukraińców.

Dopytywany o czas, w jakim ta wiedza i technologie będą mogły służyć zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, wskazał: - Moim zdaniem jest to kwestia kolejnych czterech, pięciu miesięcy.

Wiceminister był pytany również o ewentualne zestrzeliwanie zagrażających Polsce, na terytorium Ukrainy. - Jeżeli chcemy poważnie podjąć debatę, a w oczywisty sposób chcemy i rozmawiamy na temat ewentualnego zestrzeliwania nad Ukrainą, to jest zawsze decyzja całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska nie może być w tego typu decyzjach sama - zwrócił uwagę.

- Natomiast jeżeli mamy rakietę, która zmierza w kierunku Polski i ona jest w bezpośredniej bliskości przejścia granicznego, to nie sądzę, żeby jakiemukolwiek polskiemu dowódcy zadrżała ręka - zastrzegł Tomczyk.

Tłumaczył też na czym polega problem zestrzeliwania bezzałogowców na terenie Ukrainy przez siły NATO. - Mówimy o terenie, który nie jest częścią NATO i o zestrzeliwaniu obiektów przez granicę państwa, co jest zupełnie inaczej widziane w całym prawie międzynarodowym i na tej drabince eskalacyjnej może być problemem dla całego Sojuszu - powiedział.

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