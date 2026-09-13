Polska Wiceszef MON: najbliższe tygodnie będą wyzwaniem Oprac. Wiktor Knowski |

Cezary Tomczyk o rosyjskich atakach przy polskiej granicy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Gadomski

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- Dzisiejsza noc była bardzo pracowita dla polskich lotników i pograniczników. Od wielu dni Ukraina jest intensywnie bombardowana i naloty dotyczą też oczywiście zachodniej części Ukrainy. Uderzenia bardzo blisko Polski, pokazują, że to zagrożenie jest bardzo realne - ocenił Cezary Tomczyk.

Wiceszef resortu obrony narodowej skomentował w ten sposób ataki dronów przy przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin i na osobowy pociąg przy polskiej granicy. Zapewnił, że polskie siły są "w bieżącym kontakcie ze stroną ukraińską".

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Tomczyk: codziennie może pojawić się nowe zagrożenie

- W ostatnich tygodniach Putin robi wszystko, żeby podnieść poziom eskalacyjny. Najbliższe tygodnie będą wyzwaniem dla Polski, jak i dla całej wschodniej flanki NATO - powiedział.

Podkreślił, że ostatnie słowa premiera o możliwych atakach rosyjskich w okolicach polskiej granicy "nie są przypadkiem". - Mamy informacje od wywiadu polskiego i wywiadów zagranicznych. Przekazujemy je też opinii publicznej w celu ostrzeżenia, budowania odporności, ale także pokazania naszym przeciwnikom, że wiemy, co robią i że będziemy reagować. Polska na pewno nie będzie nadstawiała drugiego policzka - zapewnił wiceszef MON.

Dodał, że dowódca sił zbrojnych odpowiedzialny za wykrywanie podobnych incydentów "trzyma rękę nie tylko na pulsie, ale i spuście". Do dyspozycji ma między innymi systemy przeciwrakietowe Patriot i polskie myśliwce.

- Codziennie może się pojawić jakieś nowe zagrożenie i nie ma systemów w stu procentach skutecznych - zaznaczył.

Wiceszef MON o sytuacji przy granicy z Ukrainą

- Mieszkańcy Podlasia czy Podkarpacia codziennie mierzą się nie tylko z alertami RCB, ale też wyjącymi syrenami, hukiem w powietrzu - przypomniał. Dodał jednak, że huk, który mógł być dzisiaj słyszany między Warszawą a przejściem granicznym, "to były polskie F-16, które przekraczały barierę dźwięku".

- Musimy się do tego przyzwyczaić. Raczej nie będzie łatwiej, może być raczej trudniej. Szczególnie do zimy i w czasie trwania zimy. Putin uznał, że zima może być decydująca z punktu widzenia konfrontacji między Ukrainą i Rosją. To będzie bardzo intensywny czas - powiedział Tomczyk.

- Te ataki są przeprowadzane w jakimś celu, przede wszystkim po to, żeby siać terror - przestrzegał. Dodał, że celem podobnych działań jest, "żeby ludzie byli przerażeni, żeby odcinać dostawy z Europy do Ukrainy". Ocenił, że najlepszą odpowiedzią na takie działania jest budowanie odporności i zdawanie sobie sprawy z zagrożeń.

Tomczyk przypomniał również słowa Przemysława Czarnka, który miał sugerować wstrzymanie wsparcia dla Ukrainy. - Trzeba być kompletnym idiotą, żeby dzisiaj prawić tego typu kazania, dlatego, że każdy kto spojrzy na mapę, wie, że Ukraina jest dzisiaj buforem między Rosją a Polską - ocenił.

- Ludzie muszą przyzwyczaić się do tego, że alarmy nocne będą zdarzały się często i że trzeba reagować, trzeba udać się w bezpieczne miejsce - powiedział wiceszef MON. Przypomniał, że zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Poradniku bezpieczeństwa, wówczas należy udać się do miejsca schronienia, takiego jak np. piwnica czy podziemny garaż, bądź miejsce w mieszkaniu, które nie ma okien.