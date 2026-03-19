Polska

Wiceszef klubu PiS: poinformowałem Włosowicza o wykluczeniu

Senator Włosowicz o sprzeciwie PiS dla SAFE: zazdrość, że to nie my
Wiceszef klubu Stanisław Karczewski przekazał, że poinformował Jacka Włosowicza o wykluczeniu z klubu PiS. Wcześniej rzecznik partii Rafał Bochenek pisał o zawieszeniu senatora za jego medialne wypowiedzi.

Wiceszef klubu PiS Stanisław Karczewski poinformował w czwartek, że "zadzwonił do Jacka Włosowicza i poinformował go o wykluczeniu z klubu PiS". Odniósł się przy tym do słów Włosowicza z Polsat News, gdzie senator mówił, że odebrał "około 150 telefonów z poparciem".

W środę wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek informował, że kierownictwo PiS podjęło decyzję o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza i wszczęto procedurę usunięcia go z klubu za jego medialne wypowiedzi.

Senatorowie Jacek Włosowicz, Jarosław Rusiecki, Krzysztof Słoń na prezentacji kandydatów świętokrzyskiej listy PiS w wyborach parlamentarnych w 2023 roku
Włosowicz o PiS w TVN24: partia robi się nacjonalistyczna

Senator PiS Jacek Włosowicz we wtorek w TVN24 pytany o program SAFE ocenił, że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski. Wyraził też niezadowolenie z obecnego kierunku partii. Dopytywany, dlaczego PiS jest przeciw SAFE, odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, iż nie jest to ich program. "Chodzi o emocje, że to nie my" - dodał Włosowicz, który jest senatorem klubu PiS, ale nie należy do partii. Włosowicz wspominał też moment, w którym wstąpił do PiS (był członkiem tej partii w latach 2002-2011). Jak zauważył, miała być to "konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju".

Według niego, dziś formacja robi się partią nacjonalistyczną. Jako przykład uskrajniania się wskazał między innymi wybranie wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka na potencjalnego kandydata na premiera.

