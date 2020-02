Prezydencki minister: Tusk "przebiera nogami", ale sztabowcy Kidawy-Błońskiej mają do niego dystans

Sejm głosami posłów Zjednoczonej Prawicy przyjął 13 lutego nowelizację ustawy, która przewiduje przekazanie niemal dwóch miliardów złotych dla mediów państwowych w ramach "rekompensaty za utracone wpływy z opłat abonamentowych". Opozycja apelowała, by przeznaczyć pieniądze na dofinansowanie onkologii. To się nie stało. Ustawa czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Mucha o słowach Tuska

Szef Europejskiej Partii Ludowej i były premier Donald Tusk pytany w poniedziałek, czy prezydent powinien zawetować tę ustawę, powiedział, że wydaje mu się, że Andrzej Duda "nie ma na tyle odwagi ani takiego charakteru, który by skłonił go do tego, żeby zawetować". - Zresztą do tej pory nigdy mu chyba do głowy nie przyszło, aby przeciwstawić się prezesowi (PiS Jarosławowi - red.) Kaczyńskiemu i nie widzę powodu, dla którego miałby teraz stać się mężczyzną - dodał.