"Wszystkie cywilizowane narody czują wściekłość". Wiceprezydent USA Kamala Harris zapowiada 50 miliardów dolarów dla Ukrainy

Wiceprezydent USA Kamala Harris spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze. Na konferencji prasowej podkreśliła, że "zobowiązanie USA do realizacji artykułu 5. Sojuszu Północnoatlantyckiego jest niepodważalne". - Stany Zjednoczone przygotowane są do tego, żeby bronić każdego centymetra terytorium NATO - dodała. Przekazała, że do Polski zostały dostarczone dwie baterie Patriot. Wcześniej Harris rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim.

Tuż przed godziną 11 Kamala Harris przyjechała na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą do Belwederu. Wzięła także udział w rozmowach plenarnych delegacji.

Po zakończeniu spotkania prezydent Andrzej Duda mówił, że "to bardzo ważny moment w naszych wspólnych relacjach, ale przede wszystkim w sytuacji, z którą mamy obecnie w Europie, za naszą wschodnią granicą, na zaprzyjaźnionej z nami, Polakami, Ukrainie, gdzie rosyjskie wojska dokonują barbarzyńskiej agresji, mordując niewinnych ludzi, cywilów, bombardując szpitale położnicze, z których w dramatycznych okolicznościach na noszach wynoszone są ranne kobiety tuż przed porodem".

Dodał, że "nikt z nas się nie spodziewał, że w XXI wieku będziemy mogli zobaczyć takie sytuacje". - Tym bardziej jest dla nas wszystkich tutaj w Polsce wielką satysfakcją, że pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris jest z nami tutaj dzisiaj w Warszawie, w naszym kraju, pokazując siłę i głębię więzi sojuszniczych, pokazując zdecydowane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Europy jako całości - powiedział Duda.

Duda: sankcje wobec Rosji działają

- Chcę z całą mocą podkreślić: nie ma żadnych wątpliwości, że razem ze Stanami Zjednoczonymi i naszymi pozostałymi sojusznikami w ramach NATO, jak i całym wolnym, uczciwym światem, stoimy po stronie Ukrainy - oświadczył prezydent Duda.

Dziękował Harris za rozmowy zarówno w cztery oczy, jak i w formule delegacji. Prezydent dziękował za postawę władz Stanów Zjednoczonych: prezydenta Joe Bidena, wiceprezydent Harris i amerykańskiego Kongresu w związku z koniecznością ustanowienia skutecznych sankcji wobec Rosji.

- Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o te sankcje, są w absolutnej awangardzie i trzeba sobie jasno powiedzieć: te sankcje działają - podkreślił prezydent.

Dziękował też za wsparcie realizowane dla walczącej, broniącej się Ukrainy, za pomoc humanitarną, także amerykańskim organizacjom, które angażują się w poszukiwanie możliwości udzielania pomocy.

Duda: wraz z całym wolnym i uczciwym światem stoimy po stronie Ukrainy TVN24

Duda o programie zakupu amerykańskiego wyposażenia dla polskiej armii

Prezydent mówił, że bezpieczeństwo ma być wspierane "także w Polsce, również dzięki zakupom amerykańskiego wyposażenia dla naszej armii, dzięki toczącym się programom, takim jak Patriot, Himars, zakup myśliwców F-35 czy ostatnio rozpoczęty program zakupu czołgów Abrams dla Polski" – zaznaczył Duda. - Poprosiłem panią wiceprezydent USA, aby w miarę możliwości te programy zostały przyspieszone, ponieważ chcemy, aby nasze wojsko miało to nowoczesne wyposażenie jak najszybciej – poinformował.

- Widzimy codziennie te dramatyczne sceny, które dzieją się na Ukrainie. Jednocześnie widzimy ogromne bohaterstwo i determinację Ukraińców, przy których stoimy, których będziemy wspierali ze wszystkich naszych sił, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo naszych krajów, co jest ogromne ważne – zapewnił prezydent.

Andrzej Duda odniósł się także do wydanego w środę przez MSZ oświadczenia, w którym czytamy, że "władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy (NATO - red.) w Ramstein (w Niemczech - red.) i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Prezydent powiedział, że "wobec zgłaszanych przez stronę ukraińską próśb o samoloty zachowaliśmy się jako wiarygodny członek NATO; postanowiliśmy oddać je do dyspozycji Sojuszu". - Chcemy, żeby Sojusz podjął decyzję wspólnie - dodał.

Harris: zobowiązanie USA do realizacji artykułu 5. jest niepodważalne

- Chciałabym zwrócić się bezpośrednio do Polaków: przekazałam prezydentowi (Andrzejowi Dudzie - red.), że pod jego przywództwem widzimy coś absolutnie niesamowitego. Świat obserwuje Polskę, przywódców Polski i ludzi mieszkających w Polsce. To są niesamowite akty hojności i dobra - powiedziała na konferencji prasowej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Nawiązując do wsparcia udzielanego przez Polaków uchodźcom z Ukrainy, Harris powiedziała: - Widzieliśmy, patrząc na obrazy w telewizji, na zdjęcia, zwykłych ludzi, którzy wykonują coś niesamowitego, zapewniając wsparcie dla osób, które są dla nich obce.

Skierowała także podziękowania od obywateli amerykańskich dla wszystkich Polaków za ich postawę. - To pokazuje najlepszą twarz każdego z nas - powiedziała Harris.

Podkreślała, że "zobowiązanie USA do realizacji artykułu 5. (Sojuszu Północnoatlantyckiego - red.) jest niepodważalne". - Stany Zjednoczone przygotowane są do tego, żeby bronić każdego centymetra terytorium NATO. Stany Zjednoczone poważnie przyjmują, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich - dodała.

Mówiła o wzmocnieniu wsparcia dla Polski i sojuszników. Przekazała, że do Polski zostały dostarczone dwie baterie Patriot.

Kamala Harris i Andrzej Duda Jakub Szymczuk / KPRP

Harris: USA przekażą 50 miliardów dolarów na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Wiceprezydent USA powiedziała, że dzisiaj na szali są "podstawowe zasady, które leżą u fundamentu Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w szczególności kwestia znaczenia obronności, suwerenności, integralności terytorialnej, w tym przypadku Ukrainy".

Podkreśliła, że "od tygodni jesteśmy świadkami, a z całą pewnością w ciągu ostatnich 24 godzin, okrucieństw o niewyobrażalnych proporcjach". Jako przykład podała atak sił rosyjskich na szpital dziecięcy i położniczy w Mariupolu. - Widzieliśmy, jak ciężarne kobiety, które były w tym szpitalu ze względu na to, że wymagały opieki, zostały z tego szpitala, wyrzucone. Teraz wymagały opieki z innego powodu, z powodu tej przemocy, która jest niesprowokowana, nieusprawiedliwiona - mówiła Kamala Harris.

Wiceprezydent USA zaznaczyła, że jest w Polsce, "żeby dać wyraz trwałym i bardzo ważnym relacjom pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską".

- W szczególności w temacie takim, jak Ukraina mamy jedno stanowisko. Klarowne jest to, że razem, w partnerstwie, w solidarności, zrobimy wszystko po to, żeby zapewnić wsparcie dla tego, co jest konieczne w kwestii potrzeb humanitarnych, jak i dla bezpieczeństwa Ukrainy i narodu ukraińskiego - zadeklarowała Harris.

- Przekazujemy dodatkowych 50 miliardów dolarów, żeby pomóc w realizacji pomocy humanitarnej – oświadczyła. Poinformowała, że pieniądze pochodzą ze środków przeznaczonych na program żywnościowy.

Dodała, że "wszystkie cywilizowane narody czują wściekłość, kiedy patrzą na to, co spotyka te niewinne dzieci, matki, ojców, babcie, dziadków; ludzi, którzy uciekając, zostawiają za sobą wszystko co do tej pory znali". - Musimy zapewnić pomoc humanitarną - podkreśliła.

- Wspieramy Ukraińców, którzy wykazali ogromną odwagę i umiejętności walki przeciwko rosyjskiej agresji - oświadczyła wiceprezydent USA. Zaznaczyła, że Polska w bardzo krótkim czasie przyjęła ponad 1,5 miliona uchodźców, co "jest wyjątkowym obciążeniem". - Będziemy wam nadal zapewniać wsparcie – zwróciła się do Dudy.

Wiceprezydent USA: przekazujemy dodatkowo 50 mld dolarów na pomoc humanitarną dla Ukraińców TVN24

Harris: wspieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy

Harris przypomniała, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden "podjął decyzję o tym, by zrobić to, co jest konieczne, w kontekście zakupu rosyjskiej ropy". Biden w tym tygodniu zapowiedział zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA. - Stany Zjednoczone podjęły decyzję o tym, że będą kontynuowały koncentrowanie się na tych tematach. Będziemy pamiętać również o tym, że to jest ten właśnie moment, który wymaga surowych i szybkich działań, żeby agresja rosyjska przeciwko Ukrainie była związana z poważnymi konsekwencjami - podkreśliła Harris.

Na koniec powtórzyła słowa, które - jak dodała - "mówimy każdego dnia przez te ostatnie tygodnie". - Jesteśmy przy Ukraińcach. Podziwiamy naród ukraiński i nasze wsparcie dla ich suwerenności oraz integralności terytorialnej jest wspólne - podkreśliła wiceprezydent USA.

Kamala Harris, Mateusz Morawiecki KPRM

- Pani wiceprezydent Harris reprezentuje najważniejsze państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jej wizyta ma przede wszystkim potwierdzić jedność NATO wobec agresji Rosji na Ukrainę - mówił w środę szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Prezydencki minister podkreślił, że celem wizyty jest także wyjaśnienie kwestii przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29. Omówiony ma zostać także temat udzielenia wsparcia finansowego na pomoc humanitarną dla uchodźców.

Morawiecki: USA potwierdzają, że Putin poniesie ciężkie konsekwencje

Wcześniej, po godzinie 10, wiceprezydent USA rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Dzisiejsza wizyta wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris to nie tylko potwierdzenie strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego, ale przede wszystkim bardzo konkretne rozmowy o sankcjach wobec Rosji i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO" - napisał na Facebooku szef polskiego rządu po zakończeniu rozmowy.

Dodał, że "USA w pełni potwierdza sojusznicze zobowiązania wobec nas i zapewnia, że Putin poniesie ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania". "Bardzo się cieszę, że Stany Zjednoczone podzielają pogląd Polski w kwestii całkowitego uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych i jako jedno z pierwszych państw na świecie wprowadziły na nie embargo" - napisał.

Harris: chciałabym, żeby okoliczności tego spotkania były inne

- Dziękuję za to ciepłe powitanie. Chciałabym, żeby okoliczności tego spotkania były inne. Jestem tutaj, na wschodniej flance NATO, żeby potwierdzić nasze zaangażowanie, Stanów Zjednoczonych w zobowiązania w stosunku do Polski oraz sojuszników z NATO - powiedziała Harris na początku spotkania z Morawieckim (zanim wyproszono dziennikarzy).

Dodała, że "nie ma wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni, jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności jeśli chodzi o Ukrainę". - Jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić zasad, które ważne są dla nas, jako państw NATO-wskich, czyli suwerenność oraz integralność terytorialną" - podkreśliła.

- Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych tematach: będą one obejmowały zobowiązanie, które Ameryka na sobie niesie, by zapewnić wspieranie tego regionu, łącząc w to również naród ukraiński. Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i pomoc humanitarną, a także inną pracę, która musi być wykonana, żeby zagwarantować, że Rosja również zapłaci poważną cenę, będzie musiała ponieść ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania - zapowiedziała. Jak dodała, te konsekwencje będę rezultatem "naszej wspólnej pracy".

Morawiecki: bardzo ważne, by wzmocnić wschodnią flankę NATO

- To bardzo ważne, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, szczególności teraz, w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie. Musimy poświęcić trochę czasu, by podyskutować o tym, w jaki sposób pomóc Ukraińcom utrzymać ich suwerenność oraz integralność terytorialną oraz ich wolność, ponieważ oni walczą także o naszą wolność, walczą także o wolność całej Europy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Dziękuję także za bardzo odważną decyzję wprowadzenia embarga na rosyjski gaz i ropę naftową, ponieważ to właśnie napędza machinę wojenną Rosji - dodał Morawiecki.

Dalsza część spotkania odbywała się w cztery oczy. Potem odbyło się spotkanie delegacji.

Kamala Harris, Mateusz Morawiecki KPRM

Ambasador USA w Polsce: produktywne i udane spotkanie Harris z Morawieckim

"Produktywne i udane spotkanie pomiędzy Premierem Mateuszem Morawieckim oraz Wiceprezydent Harris. Stany Zjednoczone i Polska razem stawiają czoła globalnym wyzwaniom. Jako Ambasador cieszę się, że relacje USA i Polski są bliższe, niż kiedykolwiek" - napisał na Twitterze ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Wiceprezydent USA ma ponadto spotkać się w czwartek z przebywającym w Warszawie premierem Kanady Justinem Trudeau. Harris także w czwartek spotka się z uchodźcami z Ukrainy oraz z personelem amerykańskich ambasad z Warszawy i z Kijowa.

W piątek odwiedzi polskich i amerykańskich żołnierzy, następnie odleci do Rumunii, gdzie w Bukareszcie odbędzie rozmowę z prezydentem kraju Klausem Iohannisem i spotka się z amerykańskimi dyplomatami.

Urzędnicy z Białego Domu mówili, że obecnie nie mają do zapowiedzenia żadnych konkretnych decyzji lub spodziewanych rezultatów wizyty. Dodali, że Harris przyjechała do Polski z przesłaniem opartym na trzech filarach: niezachwianego wsparcia dla sojuszników NATO, kontynuacji wsparcia dla Ukrainy oraz podkreślenia, że rosyjski prezydent Władimir Putin "popełnił błąd, którego skutkiem będzie sromotna, strategiczna porażka Rosji".

Kamala Harris wylądowała w Polsce TVN24

Pierwsza wizyta Kamali Harris w Polsce

Amerykański Air Force Two z Kamalą Harris na pokładzie wylądował na warszawskim Lotnisku Chopina w środę po godzinie 22. Amerykańską wiceprezydent powitali między innymi ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski i szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch. Jest to pierwsza wizyta wiceprezydent Harris w Polsce.

