Spotkanie wiceprezydent USA Kamali Harris z Andrzejem Dudą

Przed godziną 11 wiceprezydent USA Kamala Harris spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze. Wcześniej rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim. - Nie ma wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni, jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności jeśli chodzi o Ukrainę - mówiła Harris.

Harris: chciałabym, żeby okoliczności tego spotkania były inne

- Dziękuję za to ciepłe powitanie. Chciałabym, żeby okoliczności tego spotkania były inne. Jestem tutaj, na wschodniej flance NATO, żeby potwierdzić nasze zaangażowanie, Stanów Zjednoczonych w zobowiązania w stosunku do Polski oraz sojuszników z NATO - powiedziała Harris na początku spotkania, do którego dopuszczono dziennikarzy.

Dodała, że "nie ma wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni, jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności jeśli chodzi o Ukrainę".

Morawiecki: bardzo ważne, by wzmocnić wschodnią flankę NATO

- To bardzo ważne, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, szczególności teraz, w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie. Musimy poświęcić trochę czasu, by podyskutować o tym, w jaki sposób pomóc Ukraińcom utrzymać ich suwerenność oraz integralność terytorialną oraz ich wolność, ponieważ oni walczą także o naszą wolność, walczą także o wolność całej Europy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.