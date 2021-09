Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka wezwana do prokuratury

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, została wezwana do prokuratury. Ma złożyć zeznania w związku ze sprawą zawieszenia dyrektora liceum, który zakazał uczniom używania w aplikacji nauczania zdalnego awatarów z czerwoną błyskawicą. - Zawieszenie było zgodne z przepisami. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Odbieram to, jako próbę politycznego zastraszania - powiedziała wiceprezydent.