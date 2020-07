Wiceszef Porozumienia: Konwencja antyprzemocowa ani nie poprawia, ani nie pogarsza statystyk. To temat zastępczy

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował w poniedziałek do resortu rodziny wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej, zwaną stambulską. Złożenie wniosku o wypowiedzenie konwencji Ziobro zapowiedział w sobotę.

- Dzisiaj złożyłem formalny wniosek do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, której to resort jest kompetentny do zainicjowania formalnego procesu związanego z wypowiedzeniem tej konwencji, o podjęcie działań w tym względzie - poinformował minister sprawiedliwości na poniedziałkowej konferencji.