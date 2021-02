Wiceminister zdrowia: Polska kupiła cztery miliony dawek szczepionki do odsprzedaży, ale nie ma zgody

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekazał, że Polska kupiła 20 milionów szczepionek firmy AstraZeneca, w tym cztery miliony do odsprzedaży krajom spoza Unii Europejskiej. Wiceszef resortu zdrowia przyznał, że prace nad formalną zgodą Unii Europejskiej na odsprzedanie szczepionki dopiero trwają.

Oczekiwanie na szczepionki firmy Johnson & Johnson

- Nie ma ustalonego jeszcze konkretnego terminu odsprzedaży tych dawek. Były oczekiwania, że dojdzie do tego w kwietniu. Decyzję będziemy podejmowali po otrzymaniu harmonogramu dostaw na drugi kwartał od wszystkich firm, w tym również od firmy Johnson & Johnson i CureVac. Będziemy to robić wtedy, gdy będzie tyle szczepionek, że wąskim gardłem okaże się liczba punków szczepień, czyli będziemy mieli tych dawek więcej niż wynoszą możliwości zaszczepienia ludzi w Polsce. Wtedy właśnie powinniśmy to sprzedać – wyjaśnił Miłkowski.