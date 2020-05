Wiceminister sprawiedliwości ujawnia, ile osób przebywa w więzieniach za przestępstwa pedofilii

16 maja na YouTube miał premierę drugi film dokumentalny braci Tomasza i Marka Sekielskich o pedofilii wśród księży "Zabawa w chowanego" . Z kolei już w 2019 roku weszła w życie Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat. Jak dotąd swoich przedstawicieli do tej komisji powołali prezydent i premier.

Wójcik: w polskich więzieniach przebywa 868 osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa pedofilii

- W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawia się wiele informacji w mediach na temat problemu pedofilii w polskim Kościele. To ja chcę dziś tu, w TVN24, ujawnić dane z dzisiaj, które poleciłem przygotować. Na dzisiaj w polskich więzieniach przebywa 868 osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa pedofilii - poinformował. Jak mówił, wśród tych osadzonych jest jeden ksiądz i jeden zakonnik. - Dwie osoby na 868 osób to jest 0,2 procenta. Taka jest cała prawda, natomiast to jest o dwie osoby za dużo - mówił. Przekonywał, że resort sprawiedliwości konsekwentnie walczy z przestępstwami pedofilii. - Wstrząsnął mną film braci Sekielskich, oglądałem i pierwszy film ("Tylko nie mów nikomu" - red.) i drugi film i każda taka sytuacja mną zawsze wstrząśnie. Tak samo jak film pana Latkowskiego (...). Wiele lat nic nie zrobiono z pedofilią, aż do czasu, kiedy przyszła Zjednoczona Prawica - mówił Wójcik, nawiązując do filmu Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało".