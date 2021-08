Wiceminister Marcin Przydacz: państwa sojusznicze mogą w dalszym ciągu liczyć na wsparcie Polski

W okolicach lotniska w Kabulu doszło w czwartek do ataku terrorystycznego, w wyniku którego śmierć poniosło kilkadziesiąt osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. Do zamachu w stolicy Afganistanu przyznała się grupa Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan, odłam tak zwanego Państwa Islamskiego.

Przyznał, że jednym z powodów tej decyzji było rosnące zagrożenie w Afganistanie. - Uznaliśmy, że nie możemy już więcej i dłużej ryzykować życia naszego wojska i naszych dyplomatów. Musieliśmy zakończyć tę misję, mimo różnych próśb, które do nas docierały ze środowisk politycznych czy społecznych. Podjęliśmy tę trudną decyzję, ale dziś widzimy jak była to ważna i odpowiedzialna decyzja. To też pokazuje, że analizy prowadzone przez MSZ i państwo polskie są dobre i należy im zaufać - mówił Przydacz na briefingu w Kiszyniowie.

Przydacz: sojusznicy w Afganistanie mogą liczyć na wsparcie Polski

Zadeklarował też, że sojusznicy mogą w dalszym ciągu liczyć na wsparcie Polski. - O tym zapewniał i pan prezydent, i resort dyplomacji, kierując swoje wyrazy wsparcia dla Stanów Zjednoczonych, do sojuszników brytyjskich. Jeśli będą potrzebowali naszej dalszej pomocy, możemy okazywać tę solidarność, tak jak okazaliśmy solidarność w stosunku do innych partnerów w regionie - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Pytany, jakiego rodzaju wsparcie ma na myśli, wiceszef MSZ wyjaśnił, że chodzi na przykład o wsparcie logistyczne. - Pamiętajmy, że wiele z tych osób ewakuowanych było w trybie pilnym z Afganistanu do różnych miejsc, na przykład w państwach Zatoki, następnie będą pewnie transportowani czy do USA, Wielkiej Brytanii czy innych państw Europy. Przecież państwo polskie również może wspierać swoich sojuszników, jeśli tylko będzie taka potrzeba - zaznaczył Przydacz.

Według niego kolejna forma wsparcia to wymiana informacji. - I to robimy. Co dwa dni realizowana jest wspólna konferencja wszystkich państw, które były obecne w Kabulu. Wymieniamy się swoimi informacjami, spostrzeżeniami. Szereg państw jest jeszcze tam na miejscu. Nasi dyplomaci, którzy wrócili, są także do dyspozycji, mogą powiedzieć o swoich doświadczeniach - co widzieli i w jaki sposób organizowali tą misję z sukcesem, więc tego typu działania możemy realizować - powiedział wiceszef MSZ.