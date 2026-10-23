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Polska

Wiceminister resortu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rezygnuje

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Jan Szyszko
Tusk o Pełczyńskiej-Nałęcz. "Od dłuższego czasu ta współpraca nie była najłatwiejsza"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Jan Szyszko zwrócił się do premiera Donalda Tuska o odwołanie go ze stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Skrytykował przy tym koalicję.

Szyszko w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X napisał, że rząd koalicji 15 października "miał być nową jakością: skończyć z kolesiostwem, rozliczyć łamanie prawa, naprawić sądy, uzdrowić budżet". "Ówczesny lider mojej partii mówił o zabraniu tłustym kotom kuwet i braku powrotu do 2015 roku" - przypomniał, wskazując na Szymona Hołownię.

Jan Szyszko
Jan Szyszko
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Ocenił, że "trzeci rok rządzenia jest dla tych obietnic brutalny". Szyszko ocenił, że symbolem kolesiostwa jest "afera szpitalna" i napisał, że "Mateccy śmieją się sprawiedliwości w twarz, a do odbierania TK z rąk polityków nie znaleziono nikogo bardziej apolitycznego niż prawa ręka premiera".

"Przekaz polityczny skupia się na polaryzacji politycznej zamiast podnoszenia koniecznych reform" - napisał dalej wiceminister. Jego zdaniem czwartkowe głosowanie w Sejmie w sprawie dwukadencyjności, "w tym znacznej części posłów PL2050 wbrew decyzji Zarządu Partii, nie było wypadkiem przy pracy". "To logiczny, kolejny etap porzucenia mandatu od wyborców na rzecz partykularnych interesów" - dodał.

Wiceszef w resorcie Pełczyńskiej-Nałęcz rezygnuje i krytykuje koalicję

Zdaniem polityka, koalicja rządząca jest dziś w innym miejscu niż 15 października 2023 roku. "Nienawiść, jaką wielu polityków tej Koalicji wylało z siebie po odejściu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz tylko utwierdziła mnie w tym wniosku" - napisał. Jak oświadczył, to nie jest jego miejsce, a złożenie rezygnacji jest jedynym uczciwym rozwiązaniem. 

Wymienił też osiągnięcia z pracy w resorcie, z których - jak napisał - jest dumny. "Negocjacje z UE, które prowadziłem, pozwoliły zainwestować 100 procent bezzwrotnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy. Wykreśliliśmy złe reformy, wprowadziliśmy dobre, wszystkie zostały przyjęte przez rząd, Sejm i podpisane przez prezydenta" - napisał. 

Zwrócił uwagę, że pierwsze efekty KPO są już widoczne w Polsce. "Pierwsze pociągi, tory, wiatraki na morzu, żłobki i autobusy już jeżdżą" - wymienił. "Spuścizną 'mojej' Polski 2050, która naprawdę słuchała ludzi, są koniec dopłat do deweloperów, ujawnienie cen mieszkań, zmiany progów podatkowych i ucywilizowanie AirBnB" - kontynuował Szyszko. 

"Problemem tej Koalicji nie jest niekompetencja kadr. Problemem jest zanik politycznego i moralnego kompasu. Bez odnalezienia wartości, za którymi Polacy zagłosowali w 2023 roku, za rok w Polsce do władzy dorwie się Braun" - podsumował wiceminister.

Szyszko był wiceministrem w resorcie od grudnia 2023 roku, czyli od początku pracy rządu aktualnej koalicji.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: odchodzę z rządu

W czwartek dotychczasowa ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że odchodzi z rządu. Napisała, że jej decyzja jest związana z czwartkowym głosowaniem w Sejmie w sprawie dwukadencyjności w samorządach.

"Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - ogłosiła. Wcześniej wielokrotnie krytykowała rząd i koalicję.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
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