Wiceminister rezygnuje, wraca do pracy w szpitalu. "Ojczyzna jest w potrzebie"

Wojciech Maksymowicz rezygnuje z funkcji wiceministra edukacji i nauki. - Wracam do operowania chorych z nowotworami mózgu, pacjentów z Kliniki Budzik, a również przystępuję do pracy na oddziale COVID-owym Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie - poinformował w czwartek.

Wraca do szpitala. "Ojczyzna jest w potrzebie"

Teraz, jak mówił, "ojczyzna jest w potrzebie". - Najbardziej potrzebuje teraz lekarzy i pielęgniarek. Dlatego wracam do operowania chorych z nowotworami mózgu, pacjentów z kliniki Budzik, a również przystępuję do pracy na oddziale COVID-owym Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie - poinformował.

Zaapelował do "koleżanek i kolegów lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, którzy przez ostatni czas nie pracowali w systemie opieki zdrowotnej", by "podobnie jak on powrócili do szpitali". - Mam nadzieję, że razem uda nam się jak najszybciej pokonać koronawirusa - powiedział Maksymowicz.