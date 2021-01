Wiceminister Maciej Kopeć odchodzi z resortu edukacji

Maciej Kopeć był wiceministrem edukacji przez ostatnie pięć lat - odkąd rządzi PiS w tym resorcie tylko on pracował tak długo. Pomagał minister Annie Zalewskiej likwidować gimnazja, a Dariuszowi Piontkowskiemu kierować edukacją w pandemii. Minister Czarnek z jego wsparcia już nie skorzysta.

Maciej Kopeć (ur. w 1962 r. w Poznaniu) to absolwent studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku historia. Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1987 r. Czym zajmował się Maciej Kopeć zanim trafił do ministerstwa edukacji? Uczył historii, był zachodniopomorskim kuratorem (za pierwszych rządów PiS w latach 2006-2008) i wieloletnim wicedyrektorem jednej z najlepszych szkół w Polsce - XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Kopeć miał spory udział w olimpijskich sukcesach szkoły - przygotowywani przez niego uczniowie uzyskali ponad 150 tytułów finalisty i laureata ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także wojewódzkich i miejskich konkursów historycznych. Wielu z nich to stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci i Ministra Edukacji.