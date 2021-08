Borusewicz nie zostanie wpuszczony na terytorium Rosji na pogrzeb Siergieja Kowalowa. "Jestem zaskoczony"

Borusewicz: to stawia zapytanie o to, jakich standardów przestrzega władza rosyjska

Odnosząc się do braku zgody na jego wjazd do Rosji, powiedział, że "jest zaskoczony taką sytuacją, bo ona rodzi pytanie, czy władze rosyjskie walczą jeszcze z tymi, którzy byli ich przeciwnikami, ale już zeszli z tego świata i nie żyją". - Jeszcze raz powtórzę, że jestem zaskoczony taką decyzją. Nie spodziewałem się tego, od wczoraj przygotowywałem się do wylotu w dniu dzisiejszym - dodał. - To stawia zapytanie o to, jakich standardów przestrzega władza rosyjska i rząd Federacji Rosyjskiej - dopytywał.