List senatorów USA w sprawie lex anty-TVN. Wicemarszałek Terlecki komentuje

Wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki komentował w czwartek wspólne oświadczenie amerykańskich senatorów w sprawie nowelizacji ustawy medialnej, czyli lex anty-TVN. - Są wartości, które łączą oczywiście Stany Zjednoczone i Polskę, i one nie ulegają zmianie - powiedział.

Terlecki o liście senatorów amerykańskich

Wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS stwierdził, że odbiera ten listy "pozytywnie". - Są wartości, które łączą oczywiście Stany Zjednoczone i Polskę, i one nie ulegają zmianie - powiedział. Dodał, że to "efekt działalności niektórych mediów, także w Polsce, które dezinformują", twierdząc, że PiS chce "zlikwidować TVN". - Nic takiego nie mamy w planach - mówił.

Zwrócono mu uwagę, że senatorowie napisali w oświadczeniu, że może to wpłynąć na stosunki z USA oraz obronność. - Nie przesadzajmy, że jakaś stacyjka telewizyjna miałaby wpływ na obronność - odpowiedział. Przyznał, że TVN to jedna z największych inwestycji amerykańskich w Polsce. - Szanujemy to i nikt nie ma zamiaru uszczuplać amerykańskich interesów - dodał.