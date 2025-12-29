Zełenski "odrobił lekcję". "Wie, jak obsługiwać Trumpa"

Piotr Kraśko podsumowuje rozmowę Trumpa z Zełenskim Źródło: TVN24/Reuters

W poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) był pytany o rozmowę Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w sprawie porozumienia pokojowego dla Ukrainy. Prezydenci spotkali się w niedzielę w Mar-a-Lago na Florydzie. - Wygląda na to, że Zełenski odrobił lekcje po wyrzuceniu z Gabinetu Owalnego (w lutym -red.). Wie, jak obsługiwać Donalda Trumpa - ocenił. Zastrzegł przy tym, że należy poczekać, co na temat planu pokojowego ma do powiedzenia "gołąbek pokoju" z Kremla.

Zapytany o to, czy Putin mógłby podpisać porozumienie pokojowe z Ukrainą, odpowiedział, że sprawa jest "dużo bardziej skomplikowana i ma wymiar historyczny". Zwrócił między innymi uwagę, że Władimir Putin wzoruje swoją politykę na carze Piotrze I, którego statuetkę ma posiadać w swoim gabinecie.

- Marzy powtórzyć manewr Piotra I i zgadza się z tymi wszystkimi analitykami którzy twierdzą, że Rosja bez Ukrainy jest ważnym mocarstwem, ale nie jest imperium - ocenił.

Piotr Zgorzelski Źródło: TVN24

