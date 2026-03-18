Wicemarszałek Sejmu o prezydencie. "Jest tylko i wyłącznie wykonawcą woli politycznej PiS"

Weto do ustawy o SAFE. Piotr Zgorzelski o "dużym rozczarowaniu wobec tego, co pan prezydent opowiadał" Źródło: TVN24

W środowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Piotr Zgorzelski był pytany o to, jak wyglądają obecnie relacje pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym a prezydentem Karolem Nawrockim po jego decyzji o wecie do ustawy o SAFE.

- Niestety [jest - red.] duże rozczarowanie wobec tego, co pan prezydent opowiadał na zewnątrz, że jest prezydentem obywatelskim, tak jak obywatelskim był kandydatem. Okazuje się, że jest tylko i wyłącznie wykonawcą woli politycznej PiS-u - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Zgorzelski był też pytany, czy jego zdaniem w decyzji o zawetowaniu ustawy o programie SAFE było więcej polityczno-polaryzacyjnej logiki czy rzeczywistych zastrzeżeń. - Mam wrażenie, że PiS przeszedł bardzo długi odcinek, ale bardzo szybko - od entuzjazmu na rzecz SAFE, który wyraził szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak (...) aż do momentu, kiedy dostali w prezencie od Glapińskiego ten projekt "SAFE zero procent" - stwierdził.

Dodał też, że chodzi tu tylko i wyłącznie o to, żeby prezes PiS Jarosław Kaczyński "mógł dorwać się do władzy w 2027 roku".

SAFE to unijny program pożyczek na obronność. Tak zwany SAFE zero procent to propozycja Nawrockiego i Glapińskiego, którą rząd nazywa "SAFE zero złotych", ze względu na to, że jest - jak mówi - pozbawiona konkretów.

Więcej szczegółów wkrótce.

