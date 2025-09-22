Największy taki wyścig w Polsce. "Potrafię więcej, niż myślisz, że mogę" Źródło: TVN24

Wśród tegorocznych zawodników Wheelmagedonu Karolina Bałuc spotyka bohaterów, którzy walkę z niepełnosprawnością rozpoczęli na różnych etapach swojego życia. Byli wśród nich weterani wojenni, osoby zmagające się z konsekwencjami chorób nowotworowych, wypadków, czy chorób wrodzonych.

- Rywalizuje sama ze sobą - mówiła jedna z zawodniczek. - Mam czterokończynowe porażenie mózgowe, ale bardzo lubię aktywność, bardzo lubię sport. Najgorzej jak sobie człowiek mówi, że jest na coś za słaby, bo inni są lepsi - dodała kolejna bohaterka materiału.

- Można się tutaj wyżyć, można tutaj pokazać takiego pazura, w którym pokażemy też innym, że "ja potrafię", "potrafię więcej, niż myślisz, że mogę" - przekazał Łukasz Wielgosz z Fundacji Avalon, która organizuje wyścig.

