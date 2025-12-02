Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Pięć minut" Nawrockiego w sprawie kryptowalut. Co mówił o nich wcześniej

Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Mentzen pyta Nawrockiego o kryptowaluty: czy znajdzie pan 5 minut by porozmawiać z przedstawicielami środowiska?
Źródło: Sławomir Mentzen/YouTube
Przed wetem dotyczącym ustawy o kryptowalutach Karol Nawrocki wypowiadał się na ich temat. Jeszcze jako kandydat, na krótko przed drugą turą wyborów prezydenckich zadeklarował, że w życie nie wejdą "zamordystyczne przepisy". Za branżą krypto wstawiał się u Nawrockiego inny polityk.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek ustawę o rynku kryptoaktywów.

- Polska musi być miejscem, gdzie powstają innowacje, a nie regulacje. Jako prezydent będę gwarantem tego, że nie wejdą w życie zamordystyczne przepisy, które ograniczą waszą wolność. Zadbam też o to, aby polskie firmy nie musiały uciekać do Czech czy do Niemiec tylko dlatego, że polskie przepisy krępują ich rozwój - powiedział prezydent Karol Nawrocki w filmie zamieszczonym na platformie X przez rzecznika prasowego, ministra w prezydenckiej kancelarii Rafała Leśkiewicza.

Czemu Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach? Uzasadnienie

Ustawa o rynku kryptoaktywów - jak napisano w komunikacie kancelarii - przewiduje możliwość wyłączania "jednym kliknięciem" stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut. "Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć" - dodano.

Z komunikatu wynika, że o wecie zdecydował też "rozmiar regulacji". "Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę - zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce" - czytamy na stronie prezydenta.

Kolejnym problemem jest według Nawrockiego wysokość opłat nadzorczych. W komunikacie oceniono, że zostały one ustalone na poziomie, który "uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
BIZNES
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
BIZNES
shutterstock_2577151519
Kwota wolna od podatku. "To decyzja polityczna"
BIZNES

Nawrocki gwarantował, że nie wejdą "zamordystyczne przepisy"

Wcześniej, kiedy jeszcze był kandydatem na prezydenta, Nawrocki kilkukrotnie odnosił się do kwestii kryptowalut. Wypowiedzi są spójne z uzasadnieniem weta. W tle pojawia się jeszcze jeden polityk.

Pod koniec maja, na krótko przed drugą turą wyborów, przyszły prezydent był gościem Sławomira Mentzena. Rozmowa odbyła się na zaproszenie lidera Konfederacji na jego kanale YouTube. Nawrocki podpisał wówczas osiem postulatów Mentzena.

Lider Konfederacji powiedział wtedy, że "w Polsce jest absurdalne prawo i praktyka poprzednich wszystkich rządów, również PiS-u, w sprawie kryptowalut" i zapytał Nawrockiego, "czy znalazłby w kampanii pięć minut na rozmowę z przedstawicielami branży kryptowalut". - Myślę, że tak, bo jak śledziłem statystyki i zobaczyłem, że 18 procent polskiego społeczeństwa, głównie ludzi młodych inwestuje swoje środki w kryptowaluty, a zdaje się 28 w złoto, więc te wartości się zbliżają - odparł. 

- Kryptowaluty ze względu i na statystyki i próby Polaków także obrony przed obcym kapitałem, czy zagranicznych firm, są rzeczą, która mnie interesuje - twierdził. 

nawrocki biznes 2
Mentzen pyta Nawrockiego o kryptowaluty: czy znajdzie pan 5 minut by porozmawiać z przedstawicielami środowiska?
Źródło: Sławomir Mentzen/YouTube

28 maja, zaledwie na kilka dni przed drugą turą wyborów, Nawrocki zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z komentarzem dotyczącym kryptowalut.

- Dostaję od was wiele pytań o mój stosunek do kryptowalut. Ja sam w nie nie inwestuję, ale widzę, że coraz więcej osób i firm idzie w tę stronę. Polska musi być miejscem, gdzie powstają innowacje, a nie regulacje - mówił wówczas.

- Jako prezydent będę gwarantem tego, że nie wejdą w życie zamordystyczne przepisy, które ograniczą waszą wolność. Zadbam też o to, aby polskie firmy nie musiały uciekać do Czech czy do Niemiec tylko dlatego, że polskie przepisy krępują ich rozwój - dodał.

Politycy, konferencja i giełda kryptowalut w tle

Zaledwie dzień, wcześniej 27 maja, Nawrocki brał udział w konferencji konserwatystów CPAC zorganizowanej w Jasionce koło Rzeszowa. Oprócz niego pojawili się na niej między innymi ówczesny prezydent Andrzej Duda, były premier Mateusz Morawiecki czy amerykańska sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem.

Jak pisała wówczas "Gazeta Wyborcza", sponsorem tej konferencji była "tajemnicza giełda kryptowalut". "Mimo konserwatywnych wartości, główny sponsor był najbardziej progresywny, jak tylko można to sobie wyobrazić: giełda kryptowalut Zondacrypto" - pisał wówczas dziennik.

Wcześniej Zondacrypto istniało pod nazwą Zonda, a na początku BitBay.

Giełdę BitBay stworzył od podstaw Sylwester Suszek, który zaginął w 2022 roku. Kto skorzystał finansowo na zaginięciu biznesmena i kto dysponuje dziś jego majątkiem? O tym w reportażu Michała Fuji "Co się stało z królem kryptowalut?" w TVN24+. W 2020 roku dziennikarze "Superwizjera" - wspomniany Fuja i Patryk Szczepaniak - spotkali się z Suszkiem. Dziennikarzom, w zamian za niepublikowanie materiału o giełdzie BitBay, zaproponowano milion złotych łapówki.  

W październiku tego roku Zondacrypto została sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

OGLĄDAJ: Polski król bitcoinów i jego powiązania
pc

Polski król bitcoinów i jego powiązania

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Decyzja Nawrockiego a stanowisko Mentzena

Wypowiedzi Nawrockiego dotyczące kryptowalut padały w odniesieniu do Sławomira Mentzena, a w październiku, kiedy Mentzen był gościem urzędującego już prezydenta Nawrockiego, namawiał go do zawetowania ustawy o rynku kryptoaktywów.

Już po wecie Nawrockiego Mentzen ocenił, że "to świetna decyzja, zgodna z oczekiwaniami branży krypto!". "Sam również publicznie oraz podczas spotkania z Prezydentem apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy. Bardzo dziękuję za tę decyzję!" - napisał.

Oto co przewidywała ustawa o kryptowalutach

Zawetowana ustawa została uchwalona przez Sejm 7 listopada., a jej celem była między innymi implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z nią nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"

BIZNES

W przypadku naruszenia przepisów KNF mogłaby dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych służących do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Miałoby to chronić klientów i rynek przed nieuczciwymi podmiotami.

Ustawa wprowadzała odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 milionów złotych.

Zawetowane przepisy zakładały też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych - miały być one też objęte nadzorem KNF. Zgodnie z ustawą kantory internetowe miały prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze, co miałoby umożliwić m.in. ochronę pieniędzy klientów, a także pozwolić im dysponować nimi w dowolnym momencie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski /lulu

Źródło: tvn24.pl, Gazeta Wyborcza, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Karol Nawrockikryptowalutyfinanse
Czytaj także:
Prezydent RP Karol Nawrocki
Nowy system w ochronie zdrowia. Prezydent jest za
Zdrowie
imageTitle
Rosyjscy narciarze z szansą na igrzyska. Zapadła ważna decyzja
EUROSPORT
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Pijany urzędnik w starostwie powiatowym. Interweniowała policja
Lubuskie
Łukasz W. stanął przed sądem [materiał z 2021 roku]
Patoyoutuber i jego znajomi uniewinnieni. Nie wiadomo, dlaczego
Szczecin
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
BIZNES
Zginął kierowca ciężarówki
Na A4 spłonęła cysterna przewożąca tłuszcz zwierzęcy. Jedna osoba nie żyje
Opole
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Pierwsza schizma od ponad wieku? Spór między innymi o kobiety
Świat
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
BIZNES
imageTitle
Zimowe szaleństwo. W Wiśle mają skakać przy komplecie publiczności
EUROSPORT
shutterstock_2018878931_1
Zabili kluczowego handlarza fentanylem
Świat
shutterstock_2461863733
Nawrocki zawetował ustawę łańcuchową, podpisał futerkową
Polska
INFLU
Ciało influencerki w lesie. Przy granicy płonął samochód jej byłego chłopaka
Maciej Wacławik
imageTitle
Kolejna Polka w drużynie z Niewiadomą-Phinney
EUROSPORT
tory shutterstock_137977700_1
Niepokojąca nazwa w sieci WI-FI w pociągu. Interweniowała policja
Wrocław
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Spalony samochód, a obok niego ciało
Poznań
Walki o Pokrowsk w Ukrainie
Rosja twierdzi, że dokonała przełomu. Ukraina: odparliśmy ich 72 razy
Świat
Federica Mogherini
Media: była szefowa unijnej dyplomacji zatrzymana
Świat
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Jego matka skazana za usiłowanie zabójstwa
WARSZAWA
nfz shutterstock_2273440563
Brakujące miliardy w budżecie NFZ. "Pacjenci to odczuwają"
Zdrowie
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
BIZNES
Mgła, noc
Uwaga na gęste mgły. Alarmy we wszystkich województwach
METEO
Potrącenie nagrała kamera monitoringu
Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka
WARSZAWA
Widok na Zaporoską Elektrownię Jądrową
Kolejna akcja służb w związku z aferą korupcyjną
Świat
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
BIZNES
imageTitle
Semenya w nowej roli. "Moim dzieciom nie muszę niczego udowadniać"
EUROSPORT
Mati Otsuki
Zgaszono światło, wyłączono dźwięk. Piosenkarka wyprowadzona ze sceny
Maciej Wacławik
insulina shutterstock_2484912407
Jak tak dalej pójdzie, tych leków szybko zabraknie
Zdrowie
imageTitle
Mieszane odczucia u Polek. Radość, ale i chęć poprawy
EUROSPORT
Awaria prądu na stoku w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w stanie Wisconsin
Awaria na stoku. Na wyciągu utknęło 14 osób
METEO
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica