Paszyk: po raz kolejny Nawrocki bierze na siebie odpowiedzialność za bałagan, który próbujemy sprzątać

W zeszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu wyborczego wprowadzającą między innymi instytucję sekretarzy obwodowych komisji wyborczych. Nawrocki ocenił, że nowelizacja "budzi bardzo poważne wątpliwości dotyczące bezstronności i przejrzystości procesu wyborczego".

Paszyk: prezydent woli chaos i bałagan

Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk ocenił we wtorek w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek, że prezydent "jak zwykle łapie się argumentów, które są z księżyca".

- To była niekontrowersyjna ustawa, oparta na wielu latach doświadczeń różnych komitetów, nie tylko tych partyjnych, ale także tych lokalnych, które od wielu lat startują, wprowadzają swoich radnych - powiedział.

Mówił, że "mieliśmy od dłuższego czasu problem z pojawiającymi się jakimiś podejrzanymi komitetami, nie wiadomo skąd". - W kontekście wyzwań dzisiaj związanych z zagrożeniami ze strony Rosji, to chociażby w aspekcie bezpieczeństwa i negatywnego oddziaływania na proces wyborczy, też były potrzebne przepisy - dodał.

- Niestety, po raz kolejny Karol Nawrocki bierze na siebie odpowiedzialność za bałagan, który próbujemy sprzątać, próbujemy naprawiać. On woli jednak chaos i bałagan. To też jest myślę, symptomatyczne - ocenił.

Nawrocki "przyjął formułę, że będzie wetował, ile się da"

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka skomentował, że "prezydent Nawrocki przyjął formułę, że będzie wetował, ile się da". - Po prostu popisuje się przed [Jarosławem] Kaczyńskim, przed swoim elektoratem, że on zrobi na złość chyba we wszystkim. I ja mam wrażenie, że nawet najprostsza zmiana byłaby dla niego nie do zaakceptowania, tylko po to, by coś zawetować - ocenił.

Dodał, że "ten poziom intelektualnej dysputy Pałacu Prezydenckiego i argumentów pana Nawrockiego dla mnie, prostego chłopaka ze Śląska, jest nieosiągalny".

Rafał Kasprzyk z koła Centrum mówił, że "nie nadąża za uzasadnieniami wet do projektów, które są dobre dla ludzi, dla całego procesu wyborczego".

Kuźmiuk o "manipulacji przy prawie wyborczym"

- Odnoszę wrażenie, że te manipulacje przy prawie wyborczym mają czemuś służyć. Obawiam się, że koalicja, zdając sobie sprawę z konsekwencji swoich rządów, jednak poszukuje rozwiązań, które zapewnią jej zwycięstwo także trochę przy pomocy tak zwanego zielonego stolika. I tego bym nie chciał - powiedział poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego. Co zakładała?

Nowela Kodeksu wyborczego, która powstała z inicjatywy posłów Koalicji Obywatelskiej, przewidywała zmiany w zakresie przedstawicieli obwodowych komisji wyborczych. Mianowicie, prawo do zgłaszania przedstawicieli do OKW miałyby tylko te komitety, które zarejestrują listę lub listy kandydatów. Tym samym w przypadku wyborów prezydenckich, zgłoszenie swoich przedstawicieli do komisji musiałoby być poprzedzone zebraniem przez dany komitet 100 tysięcy podpisów, bo tyle jest wymaganych do rejestracji kandydata na prezydenta.

Nowelizacja wprowadzała też instytucję sekretarza komisji wyborczej, który miałby być powołany przez komisarza wyborczego przy wsparciu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Sekretarz komisji miał czuwać nad przebiegiem głosowania i prawidłowym ustalaniem jego wyników, sporządzeniem - wraz z komisją - protokołu głosowania. Sekretarzem miała móc zostać osoba pełnoletnia, z polskim obywatelstwem, która ma wyższe wykształcenie i jest członkiem korpusu służby cywilnej lub pracownikiem urzędu obsługującego organy administracji rządowej, samorządowej, lub jednostek im podległych, lub ma co najmniej dwuletni staż pracy w tych urzędach lub jednostkach. Wymóg ten nie miał być stosowany do osób mających wyższe wykształcenie prawnicze lub administracyjne.

Uzasadnienie prezydenta

W nagraniu zamieszczonym w czwartek na stronie kancelarii prezydenta, Nawrocki powiedział, że nowelizacja "budzi bardzo poważne wątpliwości dotyczące bezstronności i przejrzystości procesu wyborczego, nie wzmacnia uczciwości wyborów, nie zwiększa zaufania obywateli". - Przeciwnie, rodzi uzasadnione obawy o możliwość politycznego wpływu tam, gdzie musi panować absolutna neutralność - dodał.

W jego ocenie "sednem problemu jest nowa instytucja sekretarza komisji wyborczej". - Na pierwszy rzut oka brzmi niewinnie, jednak sekretarz miałby być wskazywany przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Do tej pory podział funkcji w komisji wyborczej opierał się o demokratyczny wybór członków komisji i to bardzo słuszna idea - powiedział prezydent.

— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) April 30, 2026

Ocenił też, że zakres kompetencji sekretarza budzi duże wątpliwości. - To nie miał być zwykły urzędnik techniczny, to miał być w praktyce "nadprzewodniczący" komisji wyborczej. Nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą rodzić choćby cień podejrzeń o polityczne majstrowanie przy wyborach. Obowiązkiem prezydenta jest strzec uczciwości procesu demokratycznego, którego fundamentem są uczciwe wybory - powiedział w nagraniu prezydent.

