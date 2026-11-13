Polska Weto prezydenta. Minister Krzysztof Gawkowski zwrócił się do posła, ten odpowiedział Kamila Grenczyn |

Szczucki: jesteśmy przeciwko cenzurze czy działaniom, które mogłyby mieć ten charakter Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Miała ona umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym mowę nienawiści. Minister cyfryzacji zapowiedział kolejny projekt dotyczący bezpieczeństwa w sieci. - Nie wiem, czy się da odrzucić weto pana prezydenta, ale wiem jedno: na pewno nikt nie odpuści tego, żeby składać kolejny projekt - powtórzył Krzysztof Gawkowski w czasie telefonicznej rozmowy w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Szef resortu cyfryzacji zwrócił się do siedzącego w studiu posła Rozwoju Plus Krzysztofa Szuckiego. Polityk głosował w Sejmie przeciwko noweli. - Pan jest rozsądnym, mądrym facetem, który wie doskonale, że bezpieczeństwo w internecie dotyczy każdego polskiego dziecka. Ja też jestem tatą. Zróbmy to dla naszych dzieci i o to proszę - zwrócił się Gawkowski.

Krzysztof Szczucki: prezydent zasygnalizował, że jest gotów rozmawiać

Szczucki w odpowiedzi zaznaczył, że Rozwój Plus jest przeciwko hejtowi w internecie. - Ale jesteśmy też przeciwko cenzurze czy działaniom, które mogłyby mieć ten charakter - przekonywał. Nawiązał do wcześniejszych słów ministra cyfryzacji, który według niego "niestety posłużył się kilkoma skrótami myślowymi, bo nie chciałby go posądzać o manipulację".

- Nie jest prawdą, że sąd będzie decydował [o blokowaniu danych treści - red.]. Prawdą jest to, że urzędnik Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a w sprawach materiałów wideo urzędnik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, (...) decydowałby o usuwaniu treści w internecie - powiedział.

Uściślijmy: ustawa zakładała możliwość wydawania nakazów blokowania nielegalnych treści przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji lub sądy. Te treści zostały wymienione w ustawie - to poważne przestępstwa opisane w Kodeksie karnym, w tym zlecenie zabójstwa, namawianie do samobójstwa czy handel ludźmi. Po zidentyfikowaniu takiej treści Urząd Komunikacji Elektronicznej zwracałby się do portalu lub platformy z wnioskiem o jej zablokowanie. Jeśli zgłoszenia dotyczyłyby treści, które - zdaniem krytyków ustawy - mogą zagrażać wolności słowa, o blokadzie nie decydowałby UKE, tylko sąd. Więcej znajdziesz w poniższym tekście Konkretu24:

Szczucki ocenił w "Faktach po Faktach", że w Polsce "mamy sądy na przykład w sprawach aresztowych, które są w stanie w ciągu 24 godzin podejmować bardzo poważne decyzje o wolności, o tym, czy kogoś na trzy miesiące aresztować, czy nie". - Można by równie dobrze wprowadzić dyżury sędziów w tych takich najbardziej drastycznych sprawach (...), które nie mogą poczekać. I pan prezydent też wyraźnie to zasygnalizował, że on jest gotów rozmawiać o tych rozwiązaniach - mówił.

Krzysztof Brejza o "czysto politycznej" narracji

Pytany o prezydenckie weto europoseł KO Krzysztof Brejza ocenił, że jest ono polityczne i antypaństwowe. - Bardziej ostre rozwiązania we Włoszech wprowadził prawdziwie konserwatywny i odpowiedzialny za społeczeństwo i za dobro dzieci rząd pani premier Meloni - powiedział.

Stwierdził też, że polskie rozwiązania dotyczące Urzędu Komunikacji Elektronicznej "nie były aż tak nawet daleko idące, jak te rozwiązania, które wprowadzili konserwatyści we Włoszech". - To nie jest narracja w kierunku obrony społeczeństwa przed hejtem, przed nienawiścią, przed nawoływaniem do samobójstw dzieci (...). To jest narracja niestety czysto polityczna - ocenił Brejza. Według niego "powinny być obszary państwa, w których nic nas nie będzie różnić".

Co zawierała ustawa o bezpieczeństwie w internecie

Zgodnie z zawetowaną przez Karola Nawrockiego nowelizacją sądy i właściwe organy miały wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuacje, gdy w sieci pojawiałyby się treści niezgodne z prawem, na przykład związane z oszustwami internetowymi, kradzieżą tożsamości, handlem ludźmi, propagowaniem ustrojów totalitarnych, sprzedażą podróbek oraz nielegalnym handlem towarami.

Dostawcy usług internetowych - w tym na przykład platformy internetowe - musieliby blokować wskazane w decyzjach organów treści, ale użytkownicy, których treści ograniczono, mogliby złożyć wniosek o przywrócenie dostępu, jeśli doszłoby do błędnej blokady. Przed złożeniem wniosku do organu konieczne byłoby skorzystanie z systemu zgłaszania treści u dostawcy usługi.

Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych miał prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od decyzji nakazujących ograniczenie dostępu do nielegalnych treści można byłoby odwołać się do sądu powszechnego, który sprawdzi, czy dana treść rzeczywiście narusza prawo. Dlatego też nakazy nie byłyby wykonywane automatycznie przed możliwością ich zakwestionowania w sądzie.

W szczególnie pilnych przypadkach decyzjom organów miałby być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna mogliby występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, w tym związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

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