"Niech sobie pomyśli pan prezydent, jak się zapisał w historii"

Kowal: niech prezydent pomyśli, jak się zapisał w historii

- My dzisiaj piszemy historię i niech sobie pomyśli pan prezydent, jak on się zapisał w tej historii - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Paweł Kowal, poseł KO, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Komentował weto prezydenta w sprawie SAFE.

- Będzie ktoś pamiętał te dyrdymały pseudoliterackie opowiadane na konferencjach prasowych? Nie - mówił Kowal. Skomentował w ten sposób słowa Karola Nawrockiego, który na spotkaniu z sympatykami w Chmielniku tłumaczył swoje weto, cytując przy tym Stefana Żeromskiego.

Kowal: rząd weźmie te pieniądze

- Będą wszyscy pamiętali: czy dołożyłeś swoje pieniądze, czy znalazłeś dodatkowe pieniądze, także w kredycie, na to, żeby dozbroić kraj, żeby wystraszyć Rosję, żeby nie była w stanie się dalej posunąć, a jednocześnie, żeby wymusić na naszych sojusznikach, wyperswadować im, żeby byli bardziej aktywni, jeżeli chodzi o zbrojenia - ocenił poseł KO.

Jak mówił, weto prezydenta "da się wytłumaczyć tylko poprzez nierozumienie interesu narodowego, poprzez zdradę, poprzez partyjniactwo". Powiedział też, że "te pieniądze, tak czy owak, rząd weźmie". - Dlatego że nie ma nic cenniejszego niż bezpieczeństwo Polaków w tych czasach - wyjaśnił.

- My pójdziemy jedyną możliwą drogą, patriotyczną drogą do zbrojenia Polski ile się da i wymuszenia na naszych partnerach w Unii Europejskiej, żeby robili to samo - zapowiedział Kowal.

Polska wyjdzie z UE? Kowal: w PiS rodzi się taki pomysł

Prowadzący rozmowę Piotr Kraśko pytał też Kowala o wcześniejszy wpis premiera Donalda Tuska w serwisie X. "Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" - napisał szef rządu.

Czy Polsce grozi wyjście z Unii Europejskiej? - Dzisiaj rodzi się po stronie PiS-u pomysł na to, albo już się urodził, żeby Polskę krok po kroczku wyłuskiwać z Unii - odparł Kowal.

- Nie ma żadnej logiki w tym, żeby nie użyć pieniędzy Unii Europejskiej, kredytu na dobrych zasadach, do dozbrojenia własnej ojczyzny - zauważył.

- Kombinują nową kampanię wyborczą, kombinują powolne zniechęcanie Polaków, bo widzą, że szybko się nie da, więc sobie wymyślili jakąś strategię krok po kroczku wyciągania Polaków z Unii Europejskiej - mówił poseł KO. - To się nie uda - dodał.

Nawrocki zawetował ustawę o SAFE

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Ocenił, że uderza ona "w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne". W piątek informacja o zawetowaniu ustawy, wraz z uzasadnieniem, pojawiła się na stronach kancelarii prezydenta.

Wcześniej prezydent przedstawił wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim, jak to nazwali, "Polski SAFE 0 procent". W Sejmie złożony został dotyczący jej projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Zakłada on utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Po zapowiedzi prezydenta ws. weta do ustawy o SAFE rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na pożyczki z SAFE. Zgodnie z uchwałą ws. programu Polska Zbrojna pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

